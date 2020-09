Windows 10 jest nie do zatrzymania. A Linux? No, jak to Linux

Powoli i do przodu.

Wiem, że wcale nie jestem osamotniony w swoim zwyczaju cyklicznego kontrolowania udziałów poszczególnych systemów operacyjnych na rynków komputerów osobistych. Skąd ta pewność? To proste: aktualności na ten temat w naszym serwisie cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem. Z tego właśnie powodu postanowiłem zerknąć jak kształtowały się udziały różnych OSów w rynku komputerów stacjonarnych w sierpniu tego roku.Windows w sierpniu tego roku miał udział w aż 86,98% całego rynku komputerów stacjonarnych. Dużo, to prawda, ale udział ten zmniejszył się w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, kiedy to wynosił 87,89%. Pomyślicie sobie: "ha, Windows traci kosztem Linuxa!" - i będziecie mieli rację. O ile w sierpniu 2019 roku otwartoźródłowe dystrybucje Linuxa zainstalowane były na 1,72% wszystkich maszyn, to w sierpniu bieżącego roku korzystało z nich 2,69% użytkowników desktopów. Całkiem ładny zysk! Jednocześnie macOS stracił udziały - spadły z 9,68% na 9,55%.

Linux będzie radził sobie coraz lepiej

Udziały poszczególnych systemów operacyjnych w rynku komputerów stacjonarnych w sierpniu 2020 roku. | Źródło: NetMarketShareJak wypada zatem Windows 10? Przyzwoicie, wzrostowo. Z Windowsa 10 w sierpniu korzystało 60,57% użytkowników komputerów - w lipcu wynik ten wynosił 59,37%. Windows 7 rok temu zainstalowany był na dyskach 31,53% desktopów. Obecnie znajdziemy go na jedynie 22,31% urządzeń, choć może "jedynie" nie jest odpowiednim sformułowaniem. System nie jest już wspierany, a jego premiera odbyła się w 2007 roku. Rzecz jasna "siódemka" działa głównie na komputerach przestarzałych, często firmowych.Udziały poszczególnych wersji systemów operacyjnych w rynku komputerów stacjonarnych w sierpniu 2020 roku. | Źródło: NetMarketShareW ostatnim czasie zaobserwować można trend zwracania się producentów elektroniki w stronę otwartoźródłowego oprogramowania. W czerwcu firma Dell zaprezentowała swojego flagowego laptopa w wersji z Linuxem. Dell XPS 13 z Ubuntu 20.04 LTS nie jest wcale rodzynkiem, bowiem do sklepów wkrótce trafi także Lenovo ThinkPad X1 Carbon z Fedorą . Linux zapewne nie dorówna popularnością systemowi firmy z kolosalnym budżetem marketingowym, o silnie ugruntowanej pozycji, ale grono jego użytkowników jeszcze wzrośnie.Jeśli chcecie wypróbować któryś z Linuxów, ale wciąż nie wiecie na którą dystrybucję postawić, odsyłam Was do lektury tego artykułu. Wkrótce go zaktualizujemy na bieżący rok.Źródło: Netmarketshare