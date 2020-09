Windows 10 z krótszym czasem ładowania gier. Nowe API czyni cuda

Na taką technologię czekaliśmy.

Jeden z popularniejszych dysków SSD NVMe M.2 - Samsung 970 EVO Plus. | Źródło: SamsungGracze z dyskami NVMe uruchamiający tytuły współpracujące z DirectStorage mają doświadczyć "nowej jakości rozgrywki". Firma deklarując to sugeruje wprost, że deweloperzy gier dzięki nowej technologii będą w stanie implementować tekstury o niespotykanej wcześniej wysokiej rozdzielczości, które sprawnie doczytywane będą na bieżąco. Co więcej, DirectStorage ma w znaczącym stopniu redukować obciążenie procesora, eliminując dotychczasowe bottlenecki.Wiemy, że z API korzystać będą mogłyDeweloperzy otrzymają dostęp do nowego API już (a może raczej: dopiero) w przyszłym roku. Wtedy też firma udostępni więcej szczegółowych informacji o swojej technologii. Osoby zainteresowane tematem powinny udać się pod ten adres , gdzie Andrew Yeung z Microsoftu opisał novum nieco szerzej.Źródło: Microsoft