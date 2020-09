Microsoft potwierdza problemy z internetem w Windows 10 (2004)

Skutecznego rozwiązania na razie brak.





Windows 10 - problemy z modemami LTE

"Po wybudzeniu urządzenia ze stanu uśpienia lub hibernacji, niektóre modemy WWAN LTE mogą sygnalizować brak łączności ikoną NCSI (Network Connectivity Status Indicator) w strefie powiadomień i mieć problemy z połączeniem z siecią"

"Rekomendujemy, aby nie aktualizować manualnie systemu Windows 10 przy wykorzystaniu narzędzia Media Creation Tool do czasu, w którym naprawimy błąd".

LTE nie działa w Windows 10 - co robić?

Premiera Windows 10 May 2020 Update nie obyła się bez przeszkód. Dość powiedzieć, że ze względu na usterki występujące w przypadku niektórych konfiguracji komputerów, aktualizacja majowa wciąż nie została udostępniona dla wszystkich użytkowników systemu Windows. Microsoft wstrzymał ją właśnie dla kolejnej grupy osób - zarzewiem kłopotów jest bug związany z połączeniami przy wykorzystaniu danych pakietowych.Microsoft informuje, że w wyniku błędu w aktualizacji majowej niektóre modemy LTE nie sa w stanie łączyć się z Internetem. Kłopoty dotyczą rzecz jasna sprzętu mobilnego, który oferuje użytkownikom możliwość skorzystania z karty SIM oraz danych pakietowych.- tłumaczy firma w swoim komunikacie.Jeśli korzystacie z laptopa z łącznością LTE, nie zalecamy aktualizować Windowsa 10 do wersji 2004. Microsoft wprawdzie zastosował blokadę poprawki dla konfiguracji, na których mogą pojawiać się błędy, ale z pewnością znajdą się osoby pragnące zaktualizować soft z pominięciem Windows Update. Jak? Na przykład tak . Microsoft w tym wypadku kategorycznie odradza takie działanie.Tymczasowym rozwiązaniem problemu jest włączenie trybu "lotniczego" w komputerze, a następnie jego wyłączenie. Błąd będzie występował co jakiś czas, więc niezbędnym będzie ponawianie tego działania. Niestety, aktualizacji majowej nie da się usunąć w taki sposób, w jaki usuwa się pomniejsze poprawki.Microsoft obiecał naprawić glitch mniej więcej w połowie września, najpewniej przy okazji Patch Tuesday, przypadającego na 14 września.Źródło: Microsoft