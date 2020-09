iOS 13.7 udostępniony. Ma wbudowaną funkcję śledzenia kontaktów ludzkich

Czy to powód do niepokoju?





iOS 13.7 udostępniony z nową funkcją do zwalczania pandemii

Jeszcze w kwietniu firmy Google i Apple zapowiedziały wprowadzenie do swoich systemów Android i iOS funkcji pozwalających na śledzenie ludzi , z których korzystać miały rządy państw. Chodziło wtedy o zintegrowanie z oprogramowaniem technologii monitorowania kontaktów międzyludzkich, umożliwiającej kontrolę i ograniczanie rozprzestrzeniania się trwającej pandemii. Do tej pory użytkownik smartfonu na własną rękę instalować musiał specjalne aplikacje pokroju polskiej aplikacji rządowej ProteGO Safe , która... okazuje się zaskakująco nieskuteczna . Wraz z udostępnieniem najnowszej aktualizacji systemu iOS, osoby korzystające ze smartfonów Apple nie będą musiały instalować żadnego dodatkowego narzędzia, aby otrzymywać ostrzeżenia. W teorii.Wszyscy posiadacze smartfonów iPhone 6S i nowszych już teraz mogą pobierać oprogramowanie iOS w wersji 13.7. O ile w iOS 13.5 deweloper udostępnił jedynie API, za pomocą którego programiści mogli tworzyć swoje autorskie apki namierzające spotkania poszczególnych użytkowników telefonów, to teraz stosowna opcja została trwale zintegrowana z systemem. Co ważne, funkcja działa obecnie jedynie na terytoriach stanów Virginia, Nevada, Maryland i Waszyngtonu. Tak, władze poszczególnych stanów (i krajów) muszą wyrazić chęć współpracy z Apple, tak samo jak będą musiały to zrobić w przypadku rozwiązania Google. Trudno przypuszczać, że polski rząd zrezygnuje ze swojej apki ProteGO Safe na rzecz uniwersalnego rozwiązania firm z Mountain View lub Cupertino.