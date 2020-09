Mapy Google z nowością, którą pokochają miejscy kierowcy

Mapy Google od pewnego czasu wzbogacają się o nowości docelowo mające poprawić dokładność wyświetlanych na ekranie informacji. Nie tak dawno byliśmy chociażby świadkami poprawy jakości odwzorowania terenu. Wygląda na to, że koncern ma w zanadrzu jeszcze kilka interesujących usprawnień.

Źródło: Android Police

Pierwszy raz(na Androidzie) usłyszeć można było już w lipcu. Wtedy też niewielka grupa odbiorców zaczęła dostrzegać u siebie nowość. Użytkownicy nie musieli zbyt długo czekana jej publiczne wdrożenie, gdyż… ono właśnie nastąpiło.Jak wynika z doniesień redakcji portalu Android Police, sygnalizacja świetlna zadebiutowała u wszystkich osób w Stanach Zjednoczonych dosłownie w jednym momencie. Google zaimplementowało ją jednak wyłącznie w dużych miastach. Na poniższych zrzutach ekranu możemy dostrzec, że tym razem funkcja prezentuje się nieco lepiej i przejrzyściej.Na razie nie ma niestety żadnych informacji odnośnie tego czy nowość trafi do innych krajów. Patrząc w przeszłość możemy domyślać się, że pewnie Google za pewien czas się na taki krok zdecyduje. Oczywiście wprowadzenie „obsługi” sygnalizacji świetlnej do Map Google we wszystkich miastach z pewnością nie jest takie proste, więc należy uzbroić się w cierpliwość.Sama funkcja jednak może okazać się przydatna przy okazji obserwacji ruchu ulicznego i pozwoli na szybszą reakcję i wcześniejsze hamowanie. Przynajmniej w teorii.Źródło: Android Police