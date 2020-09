Znamy koszty i skuteczność rządowej aplikacji ProteGO Safe

Nie będziecie zachwyceni.

Dziś poznaliśmy odpowiedzi na wiele interesujących pytań związanych z rządową aplikacją ProteGO Safe, wykorzystywaną do śledzenia tego, jak rozprzestrzenia się koronawirus w społeczeństwie. Zostały one wygłoszone w odpowiedzi na interpelację poselską Sejmie, ustami Adama Andruszkiewicza, byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, a obecnie wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji. Zainteresują Was w szczególności dane dotyczące kosztu wdrożenia aplikacji, a także jej skuteczności (czy raczej jej braku).Okazało się, że koszt realizacji aplikacji do aktualnie dostępnej wersji ProteGO Safe 4.2.3 wyniósł 2 551 000 złotych, z wliczonym podatkiem VAT. Koszt miesięcznego utrzymania wynosi 136 530 złotych, do którego doliczyć należy utrzymanie infrastruktury Google Cloud w wysokości 8500 złotych miesięcznie. Koszt ten może wzrosnąć, jeśli użytkowników programu przybędzie. Andruszkiewicz dodał:

Ile osób zainstalowało aplikację ProteGO Safe do dnia odpowiedzi na interpelację?

"Zdaniem ekspertów w sytuacji, kiedy z tego rodzaju aplikacji korzysta ok. 40% społeczeństwa ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa można zredukować nawet o ponad 40%."

Skuteczność aplikacji ProteGO Safe

Jak działa ProteGO Safe i do czego służy?

ProteGO Safe. | Źródło: mat. własnyWedług statystyk sklepów Google i Apple aplikacja została pobrana na ponad 550 tysięcy urządzeń mobilnych. Jednocześnie, nie podano na ilu jest ona dostępna. Od tego miejsca zaczyna się robić ciekawie.Jednym z pytań było pytanie o to, ile osób powinno zainstalować aplikację, aby skutecznie spełniaja swoją rolę, redukując rozprzestrzenianie się koronawirusa. Andruszkiewicz stwierdził, że narzędzie już teraz jest skutecznie. Jednocześnie zaznaczył, że:Skonfrontujmy ze sobą te informacje.ProteGO Safe. | Źródło: mat. własnyWedług danych z 2019 roku, Polskę zamieszkuje 37,97 miliona osób. Jeśli 550 000 osób aktywnie korzysta z aplikacji ProteGO Safe, oznacza to, iż ta. To optymistyczne założenie - zapewne część osób, które pobrały narzędzie, już dawno je odinstalowały. Skupmy się jednak na faktach.W ostatnich dwóch tygodniach w Polsce zdiagnozowano ponad 10 000 przypadków zachorowań na wirusa SARS-CoV-2. W tym samym czasie po otrzymaniu pozytywnej diagnozy swoje historyczne dane o kontaktach społecznych na serwery ProteGO Safe wysłały.... Cztery osoby z grona 10 000 osób, które zachorowały. Pozwolę zostawić to bez komentarza i oddać pod rozwagę każdemu z Was. Czy aplikacja jest skuteczna?Nie wiem jak skuteczność aplikacji ProteGO Safe definiuje Pan Andruszkiewicz, ale musi to być niezwykle osobliwa definicja. Chętnie ją poznam.Zacznijmy od przypomnienia tego- w końcu nie każdy musi to wiedzieć.Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji oraz włączeniu łączności Bluetooth w smartfonie, narzędzie monitoruje otoczenie użytkownika w poszukiwaniu innych urządzeń, na których także jest zainstalowana. Jeśli znajdzie takie urządzenie – a "kontakt" telefonu z tym urządzeniem potrwa dłużej niż 15 minut i będzie miał miejsce w odległości poniżej 2 metrów – urządzenie (ale i urządzenie drugiego użytkownika) zapamięta to "spotkanie". Informacje na ten temat urządzenia będą trzymały w swojej pamięci przez 14 dni.Jeśli w trakcie tych 14 dni osoba, z którą mieliśmy nawet nieświadomy kontakt, a której urządzenie spotkało się z naszym, zachoruje – po pozytywnym wyniku testu, zadzwoni do niej pracownik Centrum Kontaktu. Zapyta ją, czy ma aplikację ProteGO Safe (pracownicy Centrum Kontaktu nie wiedzą, kto korzysta z apki, dzwonią do wszystkich, którzy otrzymują pozytywny wynik testu na koronawirusa). Jeśli chory potwierdzi, że korzysta z ProteGO Safe – pracownik Centrum Kontaktu przekaże mu unikalny numer PIN. Poinstruuje też, gdzie w aplikacji ten numer wprowadzić.Jeśli chory wprowadzi otrzymany numer – najpóźniej w ciągu doby, na ekranach urządzeń innych użytkowników aplikacji, z którymi miał kontakt w trakcie ostatnich 14 dni, wyświetli się odpowiednie powiadomienie. Wraz z tą informacją wszystkie te osoby dostaną wskazówki, co robić dalej.Źródło: Sejm.gov.pl