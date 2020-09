Dokumenty Google ze świetnymi nowościami dla niewidomych

Aktywacja alfabetu Braille'a jest teraz nieco trudna l Źródło: wł.

Aplikacja od dłuższego czasu obsługuje alfabet Braille’a, lecz do tej pory nie sprawował się on dosyć dobrze. Koncern zdaje sobie z tego sprawę i zapowiedział właśnie szereg poprawek i zmian w tym zakresie. Przede wszystkim ma pojawić się zupełnie nowy skrót, za którego pomocą jeszcze łatwiej będzie można aktywować alfabet Braille’a. Warto zaznaczyć, że zadziała on zarówno w Dokumentach, jak i Arkuszach oraz Prezentacjach Google.Po skorzystaniu ze skrótu,Mowa tu o miejscu, gdzie został przesunięty kursor, popełnionych błędach ortograficznych i różnych sugestiach. Funkcje werbalne udoskonalone zostaną także w kilku innych miejscach. Google głosowo informować ma o np. liczbie zaznaczonych komórek w Arkuszach czy treści znajdujących się w danych polach.Ponadto zaimplementowane zostanąi do już istniejących ułatwień dla osób słabowidzących lub niewidomych. Wszystkie powyżej opisane funkcje mają trafić do wszystkich użytkowników już w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Warto więc regularnie sprawdzać u siebie ich obecność.