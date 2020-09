Microsoft zajmuje się dwoma irytującymi błędami z Windows 10. Znasz je?

Wkrótce zostaną usunięte.

Regularnie informujemy Was o błędach w systemie Windows 10, choć skupiamy się głównie na tych naprawdę groźnych, kuriozalnych, irytujących lub dość powszechnie występujących. Microsoft przekazał właśnie publicznie, że pracuje nad naprawianiem dwóch bugów wpływających na jakość korzystania ze swojego systemu. Jeden z nich związany jest z paskiem zadań, drugi dotyczy dziwnych komunikatów prezentowanych przez Podgląd Zdarzeń.Pierwszy z problemów powiązany jest z paskiem zadań i wynika najprawdopodobniej z drobnego błędu popełnionego gdzieś na etapie projektowania. Według doniesień napływających ze strony przedstawicieli giganta z Redmond, doświadcza go obecnie całkiem pokaźne grono użytkowników. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obrębie któregoś ze skrótów znajdujących się na pasku zadań powoduje wywołanie menu kontekstowego "Ostatnie" lub "Ostatnio używane". W wielu przypadkach menu to prezentowane jest z sięgającym nawet 300 milisekund opóźnieniem. Frustrującym i odczuwalnym.

Dziwne błędy w Podglądzie Zdarzeń

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji powoduje wyświetlenie listy z odczuwalnym opóźnieniem. | Źródło: mat. własnyJeśli chcecie zobaczyć, czy błąd Was dotyczy, zróbcie prosty test. Najpierw kliknijcie prawym przyciskiem myszy w wolną przestrzeń na pasku zadań. Następnie czynność powtórzcie na którejkolwiek z przypiętych do paska ikon aplikacji. Widać różnicę w szybkości wyświetlania listy? No właśnie. Czas prezentowania zawartości może być bardziej wydłużony w przypadku urządzeń z klasycznymi dyskami mechanicznymi (HDD) lub z niewielką ilością pamięci RAM. Ja widzę różnicę, pomimo tego, iż korzystam z wydajnego desktopa z 32 GB pamięci RAM i dyskiem SSD SATA na pokładzie.Istnienie błędu zostało już potwierdzone przez Richa Turnera z Microsoftu. Firma bada już ponoć sprawę i wkrótce wyeliminuje omawiany problem.Podgląd Zdarzeń to sekcja systemu, do której zaawansowani użytkownicy kierują się najczęściej w sytuacji, w której z ich komputerem dzieje się coś niedobrego. Dzięki rzeczonemu narzędziu łatwiej jest diagnozować problemy wywoływane przez oprogramowanie lub sprzęt. Na komputerach z systemem Windows 10 zaktualizowanym do wersji 2004 ( May 2020 Update ) w Podglądzie Zdarzeń pojawiły się błędy oznaczone kodem 642 i powiązane z ESENT, komponentem DLL wykorzystywanym przez ESE (Extensible Storage Engine), czyli rdzeń Microsoft Exchange Server, Active Directory i Windows Search.Błąd 642 w Podglądzie Zdarzeń. | Źródło: WindowsLatestUżytkownicy obawiają się, ze błędy mogą prowadzić do spadku wydajności pracy komputera. Microsoft uspokaja tymczasem, że ostrzeżenia związane są najpewniej z problemem z folderem Windows.old. Usterka ma zostać naprawiona, a komunikat błędu zostanie wyłączony w jednej z nadchodzących poprawek.Źródło: mat. własny, WindowsLatest