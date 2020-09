Microsoft zapowiada zmiany w Microsoft Teams. Jest na co czekać

Teams coraz bardziej się rozwija.

To niesamowite, jak bardzo w ciągu kilku ostatnich miesięcy zmienił się Microsoft Teams, jeden z największych rywali Zooma. Program otrzymał chociażby możliwość ustawienia własnego tła w połączeniach wideo, ikonę podniesienia ręki i wiele innych nowych funkcji Teraz gigant z Redmond zapowiedział nowości, które trafią do niego w niedalekiej przyszłości oraz omówił te, które zadebiutowały ostatnio. Postanowiliśmy przedstawić najistotniejsze z nich.Obecnie dla wielu użytkowników Teams problematyczny jest fakt, iż kontrolę nad tym, co jest widoczne na głównym ekranie wideokonferencji, może mieć każdy jej uczestnik, a nie wyłącznie organizator bądź osoby, którym udzielił odpowiedniej zgody. Szczególnie irytujące jest to dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich. Na szczęście, jak zapowiada Microsoft, za kilka miesięcy w aplikacji ma pojawić się funkcja Spotlight, która pozwoli organizatorowi spotkania zablokować jego zapis wideo jako główny widok dla wszystkich uczestników.

Funkcja Spotlight umożliwi organizatorowi spotkania w Microsoft Teams zablokować swój zapis wideo jako główny ekran dla wszystkich uczestników. | Źródło: Microsoft

Udogodnienia dla użytkowników bez dostępu do Microsoft Stream

Scalanie połączeń

Dokładniejszy wskaźnik statusu

Usprawnień co nie lada

Niestety, w tej chwili nie wszyscy użytkownicy mogą nagrywać spotkania w Microsoft Teams. Dotyczy to klientów, których dane z programu przechowywane są na terenie kraju, w którym przebywają, o ile w tym kraju nie jest dostępna usługa Microsoft Stream. Aplikacja ma otrzymać jednak nowe ustawienie administratora, która ma pozwolić owe ograniczenie ominąć. Po skorzystaniu z niego rejestrowane spotkania będą zapisywane w centrum danych najbliższym dla regionu.Jak przypomina Microsoft, od niedawna użytkownicy Teams mogą cieszyć się już nową funkcją łączenia konferencji. Tak, jeśli użytkownicy sobie tego życzą, mogą scalić kilka połączeń w jedno. Dotyczy to połączeń VOIP oraz PSTN.Ostatnio Mcirosoft Teams otrzymał również funkcję, dzięki której łatwiej jest śledzić, co robią użytkownicy z naszej listy kontaktów. Teraz, jeśli inna osoba przestanie być dostępna, ponieważ zacznie uczestniczyć w spotkaniu, inni natychmiast to zauważą.Rzecz jasna, na tym nowości w Microsoft Teams się nie kończą. Zmian doczekał się też Teams w wersji edukacyjnej, a także w wersji dla rządu USA. Poza tym, aplikacja otrzymała nowe funkcje dla deweloperów.Warto wspomnieć też, że we wpisie na swoim blogu Microsoft zapowiedział dodatkowo nowe certyfikowane urządzenie dla Teams oraz Azure – Avocor AVW-655. Przedstawił on również nowe proponowane przez HP i Logitecha zestawy sprzętu dla usługi Microsoft Teams Rooms.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Canva