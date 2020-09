MIUI 12 to w wielu miejscach klon iOS. Xiaomi przesadziło?

Trzeba jednak zaznaczyć jedną rzecz - Chińczycy wznieśli poziom smartfonowych tapet na zupełnie nowy poziom. Nie bez powodu marka określiła je jako supertapety. Co mają w sobie takiego wyjątkowego?





Są efektownie interaktywne. Obracająca się Ziemia zmienia się w zależności od pory dnia. Najefektowniej wygląda noc, kiedy na nieoświetlonej części globu widać światła miast. Po odblokowaniu widzimy szybkie zbliżenie na zdefiniowane w ustawieniach miejsce. Robi to wrażenie i muszę powiedzieć, że pod tym względem Chińczycy zostawili Apple'a daleko w tyle.





Chińczycy umieją kopiować.



Zarówno Xiaomi jak i Apple dodało do systemu dodatkowy ekran umieszczony skrajnie z lewej strony pulpitu. Obie firmy zastosowały strukturę belek, na której rozmieszczone są skojarzone ze sobą elementy.

Gesty i animacje

Teraz gwóźdź programu - Centrum Akcji



Właśnie przez Centrum Akcji mój Xiaomi Mi 9T jest mylony z iPhonem / Foto: Apple / własne

MIUI 12 miejscami wygląda jak kopia iOS, ale… wyszło to na dobre



Mimo wielu inspiracji firmie udało się wypracować charakterystyczny styl widoczny w MIUI 12 / Foto: Własne



MIUI 12 zostało wyposażone przez Xiaomi w autorski silnik graficzny. Dzięki niemu system stał się bardziej trójwymiarowy i znacznie przyjemniejszy w użytkowaniu. Prawie wszystkie elementy interfejsu są w jakiś sposób animowane. Rzuca się to w oczy, zwłaszcza jeśli ktoś miał do czynienia z poprzednimi wersjami oprogramowania. Animacje działają gładko, cieszą oko i dają pewien znajomy feeling.Oczywiście chodzi o odczucia związane z używaniem iOS. System znany jest z atrakcyjnych, świetnie zoptymalizowanych interfejsów graficznych i wygląda na to, że Xiaomi chciało mu dorównać. Po części firmie się to udało, jednak mimo wszystko jest jeszcze daleko.Niektóre animacje w MIUI 12 są żywcem zerżnięte od Apple’a, np. moment otwierania aplikacji. Widać to zwłaszcza przy wykorzystywaniu do nawigacji gestów. W tym ostatnim przypadku nie jest to do końca wina Xiaomi - system czerpie w tej kwestii z Androidowych rozwiązań.Centrum Akcji w MIUI 12 to gruntownie przeprojektowany panel z najważniejszymi przełącznikami - łączności, jasności, diody doświetlającej itp. Doczekał się on nie tylko zupełnie nowego projektu graficznego, ale także wspomnianych już animacji. W tym przypadku ewidentnie widać, że Xiaomi zainspirowało się projektem Apple’a.Smartfon Xiaomi z wyświetlonymi kontrolkami wygląda po prostu jak iPhone, zwłaszcza dla oczu osoby nie interesującej się technologiami. Spotkałem się już wiele razy z pytaniem co to za iPhone, serio. Niech to mówi samo za siebie.MIUI 12 zerżnęło nawet sam sposób na dostęp do przełączników i powiadomień - należy pociągnąć palcem po odpowiedniej części ekranu. Muszę za to pochwalić możliwość zamiany stron i powrotu do poprzedniego wyglądu. Xiaomi w swoim stylu dało użytkownikom sporo opcji i za to należy się plus.Nie ukrywam, że jestem sympatykiem firmy Xiaomi. Każda sroka swój ogon chwali, chociaż mam pełną świadomość co do wad i grzeszków marki. Nie jestem fanem kopiowania i nigdy nie byłem, zawsze doceniałem własny pomysł i kierowanie się własną drogą.Dlatego właśnie przypadku MIUI 12 miałem dosyć mieszane uczucia w kontekście podobieństw tego systemu do rozwiązań Apple’a. Po dłuższym namyśle stwierdziłem jednak, że może to nie był taki zły pomysł. W końcu dzięki takiemu zabiegowi dostaliśmy jedną z najładniejszych i najprzyjemniejszych w użytkowaniu nakładek na Androida.Poza tym zaznaczę, że Xiaomi nie zrobiło kalki 1:1 - owszem, styl częściowo zapożyczyło, jednak ostateczne szlify firma zrobiła po swojemu. I im bardziej się przyglądam, tym więcej niuansów zauważam.Okej, z Centrum Akcji w MIUI 12 Xiaomi może trochę przesadziło, ale paradoksalnie to jeden z moich ulubionych komponentów systemu. Mówi się, że jak kopiować, to od najlepszych. Jak widać po Xiaomi, czasem się to opłaca.Ktoś mógłby zapytać - po co Xiaomi miałoby kopiować rozwiązania swojego rywala? Powód jest prosty - iOS jest bardzo popularny w Chinach i Xiaomi próbuje podkraść użytkowników od Apple'a oferując podobny system w dużo tańszym smartfonie.Podyskutowałbym jeszcze na temat kopiowania wyglądu sprzętów przez Xiaomi, ale... to już jest temat na inną opowieść.Źródło i foto: opracowanie własne / Apple / Xiaomi