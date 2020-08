Samsung Internet z udoskonalonym ciemnym motywem

Użytkownicy będą zadowoleni.





Samsung Internet z wyczekiwanymi poprawkami

Źródło: Samsung

Przeglądarka Samsung Internet to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych tego typu usług na Androida. Dlatego też z pewnością wiele osób uraduje wieść dotycząca zmian, które właśnie zostały do niej wprowadzone. Koreański producent w końcu postanowił zaimplementować liczne poprawki do nieco kulejącego ciemnego motywu.Do tej pory tzw. dark mode nie sprawował się tam bowiem najlepiej. Nie był do końca zoptymalizowany, a część informacji nie wyświetlała się tak, jakby chcieli tego konsumenci. Oto więc nadeszła aktualizacja oznaczona numerem v12.1.2.5, która niweluje wiele problemów.Przede wszystkim zlikwidowano kłopoty z wolniejszym działaniem przeglądarki z aktywowanym ciemnym motywem. Poprawiono także kolorystykę funkcji, przez co wszystko powinno być teraz widoczne bez najmniejszych problemów. Odbiorcy powinni być więc zadowoleni.Jeśli jednak preferujecie przeglądarkę w jasnych barwach, to i dla Was znajdzie się kilka nowości. Usunięto chociażby problem uniemożliwiający powiększanie ekranu w trybie desktopowym. Pozbyto się także szeregu błędów w trybie Picture In Picture oraz zwiększono ogólną wydajność Samsung Internet.Usługa w najnowszej wersji powinna być już dostępna w cyfrowych sklepach (lub w naszej bazie plików ). Warto mieć jednak na uwadze, że aktualizacja została wprowadzona po stronie serwera, więc nie każdy otrzyma ją w tym samym momencie. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na możliwość update’u.Źródło: Sammobile / Foto. Samsung