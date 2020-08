Windows 10 21H1 coraz bliżej. Zobacz najważniejsze zmiany

Jest na co czekać.

Wkrótce, bo już jesienią tego roku, Windows 10 otrzyma następną dużą aktualizację - tę o nazwie kodowej 20H2. Później, bo wiosną 2021 roku, system operacyjny może doczekać się następnej takiej aktualizacji – 21H1. Sprawdźcie, jakie funkcje wówczas ma szanse zyskać oprogramowanie Microsoftu.Niestety, istnieje prawdopodobieństwo, że aktualizacja 21H1 pojawi się nie wiosną, a dopiero jesienią przyszłego roku. Donosi o tym Windows Latest, twierdząc, że ma mieć to związek z opóźnieniem premiery Windowsa 10X. Te informacje nie zostały jednak jeszcze potwierdzone przez Microsoft, zatem należy patrzeć na nie z przymrużeniem oka. Tymczasem warto na aktualizacje 21H! czekać, ponieważ może wprowadzić wiele ciekawych nowości.Zmiany opisane poniżej wybrani mieli okazję przetestować w wersjach demonstracyjnych Windowsa 10, a dokładniej mówiąc w wersjach demonstracyjnych Windowsa 10 Iron. Choć Iron to nazwa kodowa dla aktualizacji Windows 10 21H1, nie ma pewności, czy ostatecznie wymienione funkcje pojawią się w niej, czy dopiero później.Od przyszłego roku utrzymywanie porządku w systemie Windows 10 powinno być nieco łatwiejsze. Ten będzie bowiem zalecać usuwanie konkretnych programów, plików czy danych w celu zwolnienia miejsca na dysku. Mowa o programach, plikach i danych używanych oczywiście dosyć rzadko. Listę tego typu rekomendacji będzie można znaleźć w ustawieniach dotyczących pamięci.

Windows 10 21H1 ma rekomendować deinstalację nieużywanych programów.| Źródło: Windows Latest

Archiwizowanie aplikacji

Wraz z aktualizacją 21H1 pojawi się możliwość „archiwizowania aplikacji”.| Źródło: Windows Latest

Łatwiejsze zarządzanie dyskami

Wkrótce zarządzać nazwami dysków i ich partycjami będzie można poprzez aplikację Ustawienia. | Źródło: Windows Latest

Zmiany związane z dźwiękiem

Microsoft sprawi, że ustawienia związane z urządzeniami dźwiękowymi staną się czytelniejsze.| Źródło: Windows Latest

Inne nowości

Windows 10 ułatwi utrzymywanie porządku na komputerze również poprzez tak zwaną archiwizację aplikacji , o której wspomnieliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Będzie to funkcja, za sprawą której system ma sam, automatycznie kasować nieużywane programy z dysków, zachowując jednocześnie kluczowe dane użytkownika oraz wprowadzone ustawienia. Ma być ona włączona domyślnie, ale będzie można ją z łatwością wyłączyć w menu Aplikacje i funkcje.Za sprawą aktualizacji 21H1 bardziej intuicyjne ma stać się zarządzanie dyskami i ich partycjami. W opcjach dotyczących pamięci, w Ustawieniach systemu (Ustawienia -> System -> Pamięć) będziemy mogli bowiem nie tylko zobaczyć jakie typy plików zajmują ile miejsca na konkretnym dysku, ale również zmienić nazwę dysku, jego literę czy usunąć lub dodać partycje. Nie trzeba będzie zatem przechodzić w tym celu Panelu sterowania, który powoli odchodzi w niepamięć.W Windowsie Windows 10 21H1 czytelniejsze będą ustawienia związane z urządzeniami dźwiękowymi. Konkretnie, na liście tych urządzeń ma pojawić się informacja, które z nich jest urządzeniem domyślnym. Poza tym, klasyczny mikser głośności zyska odnośnik przenoszący użytkowników do ustawień Preferencji głośności i urządzeń aplikacji.Na tym zmiany, które w przyszłym roku czekają Windowsa 10, się nie kończą. Aktualizacja 21H1 ma wprowadzić też nową kolumnę do Menedżera zadań – kolumnę pokazującą architekturę konkretnego procesu (x64, x86, xARM64), opcję bezpośredniej konfiguracji DNS z aplikacji Ustawienia oraz wbudowany protokół DOH (DNS-over-HTTPS) , wykluczający potrzebę konfigurowania jego ustawień dla każdej z przeglądarek.Jak podobają się Wam nadchodzące nowości? Moim zdaniem jest na co czekać. Oby wraz z aktualizacją 21H1 Microsoft nic nie zepsuł, jak to ma w zwyczaju.Źródło: Windows Latest , fot. tyt. mat. własne