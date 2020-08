Masz laptop Lenovo? Uważaj. Ta poprawka Windows 10 stwarza problemy

Kłopoty także z laptopami innych producentów.

Po raz kolejny źle dzieje się z systemem Windows 10, a konkretnie z jedną z aktualizacji udostępnionych niedawno przez Microsoft. Poprawka oznaczona numerem KB4566782 wchodzi w konflikt z BIOSem niektórych laptopów Lenovo. Użytkownicy notebooków z cenionej serii ThinkPad donoszą o notorycznych niebieskich ekranach śmierci (BSOD). Producent podzielił się już sposobem na obejście problemu, który dotyka również rosnącej grupy posiadaczy sprzętu innych marek.Według kanadyjskiego oddziału Lenovo, KB4566782 może prowadzić do następujących problemów:Użytkownicy laptopów często na niebieskim ekranie śmierci widzą komunikat SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED związany z plikiem Idiagio.sys.

Jak wyeliminować Blue Screen of Death po instalacji poprawki KB4566782?

Jak odinstalować aktualizację Windows 10?

Niebieskie ekrany śmierci to rzadko spotykany widok w Windows 10. No, ostatnio jakby częstszy. | Źródło: Lenovo SupportLenovo wydało oficjalne oświadczenie w odniesieniu do licznych awarii związanych sierpniową aktualizacją KB4566782, sugerując że kłopoty powoduje jedno z ustawień biometrii w BIOSie. Mowa o Enhanced Windows Biometric Security w menu Bezpieczeństwo (Security) -> Wirtualizacja (Virtualization). Według Lenovo, oprogramowanie Microsoftu w Windows 10 nie obsługuje jeszcze tej funkcji, w związku z czym można ją po prostu wyłączyć. Takie działanie ma pomóc zażegnać wszelkie kłopoty.Internauci informują, że po zainstalowaniu łatki mają problemy z wydajnością swoich urządzeń w trakcie rozruchu oraz niebieskimi ekranami, którym towarzyszy automatyczny restart komputera. Osobom, którym nie pomaga wyłączenie funkcji wirtualizacji, zalecamy odinstalowanie aktualizacji.Aby pozbyć się niechcianej poprawki, naciśnijcie na ikonę menu Start, a następnie wybierzcie "Ustawienia", "Aktualizacja i zabezpieczenia", "Wyświetl historię aktualizacji" i "Odinstaluj aktualizacje". Na liście znajdź poprawkę o właściwym dla swojej wersji OSu numerze, kliknij na nią i wybierz "Odinstaluj".Źródło: Lenovo