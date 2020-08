Aplikacja iRobot Home z nowymi funkcjami dla użytkowników robotów Roomba oraz Braava jet

Multum nowości.





iRobot wprowadził personalizowane sugestie sprzątania wspierane przez system domowej inteligencji iRobot Genius dla robotów odkurzających Roomba oraz mopujących Braava jet.



Interfejs iRobot Genius to aplikacja iRobot Home zaprojektowana na nowo. Przenosi ona użytkowników daleko poza standardowe funkcje, dając im spersonalizowane i łatwe w użyciu centrum poleceń i kontroli sprzątania w domu. Dostępna w języku polskim aplikacja obsługuje sprzątanie w oparciu o nawyki użytkownika i osobiste preferencje, zapewniając inteligentniejsze i bardziej wydajne działanie. Zapewnia również lepszy wgląd w wydajność pracy robota.



„Inteligencja naszego robota jest spersonalizowana i reaguje na przyzwyczajenia i preferencje użytkowników, dając im większą kontrolę nad tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób sprzątają roboty. iRobot Genius uwalnia pełen potencjał naszych połączonych produktów. Daje im możliwość zrobienia więcej teraz i jeszcze więcej w przyszłości, dzięki automatycznym aktualizacjom”. - komentuje Colin Angle, dyrektor generalny i prezes zarządu iRobot.



