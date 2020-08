Microsoft Defender zadebiutował na Androidzie. Sprawdź, czy możesz z niego skorzystać

Microsoft Defender nie dla wszystkich

Ta aplikacja nie jest bezpłatną aplikacją i jest przeznaczona tylko dla użytkowników biznesowych/korporacyjnych, którzy mają przypisaną ważną licencję do konta Microsoft 365 E5. Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) pomaga użytkownikom korporacyjnym ochronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak złośliwe aplikacje i niebezpieczne witryny internetowe, które mogą próbować ukraść wrażliwe informacje. Jest to również platforma, która umożliwia zespołom Security Operations zapobieganie, wykrywanie i badanie incydentów cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.





Źródło: Microsoft (via Sklep Play)

O usłudze Microsoft Defender na Androida słychać od początku 2020 roku. Ostatni raz głośno było o niej w czerwcu, kiedy to zadebiutował wczesny wariant przeznaczony dla administratorów IT. Teraz z systemu zabezpieczeń może korzystać jeszcze szersza grupa odbiorców. Część osób będzie jednak zawiedziona.W Sklepie Play pojawiła się aplikacja o nazwie Microsoft Defender ATP Preview. Jak możemy wyczytać z jej opisu:Wniosek jest prosty – z usługi skorzystają jedynie klienci biznesowi. Nie wiadomo dokładnie dlaczego Microsoft zdecydował się na taki krok, lecz nic raczej z tym nie zrobimy. Być może w przyszłości gigant zdecyduje się na opublikowanie wersji dla indywidualnych użytkowników.Obecnie oferowane funkcje (skanowanie plików APK, filtr sieciowy) są przystosowane wyłącznie do większych przedsiębiorstw. Microsoft Defender ATP pobierzecie z naszej bazy plików Źródło i foto: Microsoft (via Sklep Play)