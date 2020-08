Zaokrąglone rogi interfejsu już w Windows 10. To zwiastun większych zmian

Jeśli widzisz nowe UI, to wiedz, że coś się dzieje.





Nowy interfejs w Windows 10 jest tuż, tuż

Zmiany nie ominą menu Start i Centrum Powiadomień i Akcji

Coraz głośniej w sieci mówi się na temat tego, że Microsoft reorganizuje zespoły odpowiedzialne za rozwój systemu Windows i platformy chmurowej Azure. W ramach przeprowadzanych zmian coraz większa liczba deweloperów pracuje pod nadzorem Panosa Panaya, ojca sukcesu urządzeń z serii Surface. Według źródeł mających swoje korzenie w Microsofcie, pozwoli to w znaczący sposób odmienić Windows 10 - na lepsze.Jeśli czytacie uważnie nasz serwis wiecie już zapewne, że nowe menu Start w Windows 10 można włączyć już teraz - podpowiadaliśmy jak to zrobić blisko miesiąc temu. Rzecz jasna to nie koniec zmian w interfejsie, który od dłuższego czasu zasługuje na solidne odświeżenie. Firma z Redmond cichaczem wprowadziła ostatnio drobne modyfikacje UI, których mogliście nie zaobserwować. Zdumieni? W takim razie otwórzcie aplikację Kalkulator i kliknijcie prawym przyciskiem myszy w przestrzeni liczbowej. Co widzicie?Zaokrąglone rogi interfejsu zaczęły pojawiać się w systemie Windows 10. Mała rzecz, a cieszy. | Źródło: WindowsLatestTak moi Drodzy, zaokrąglone rogi elementów interfejsu. Microsoft zaktualizował wybrane aplikacje systemowe w taki sposób, aby zwiastowały one dalsze usprawnienia, które firma wprowadzi za jakiś czas w obrębie całego swojego OSu. Interfejs programów Zdjęcia, Kalendarz, Mapy, Sticky Notes i Kalkulator został wzbogacony o kosmetyczne innowacje, w tym właśnie zaokrąglone rogi UI. Wraz z aktualizacją Windows 10 20H2 pojawią się one we wszystkich oknach systemowych.Jak wygląda nowe menu Start już wiecie, ale Microsoft nie powiedział jeszcze swego ostatniego słowa w tej kwestii. W przeciągu kolejnych miesięcy zaproponowane zostaną nowe rozwiązania dla tego elementu interfejsu, podobnie jak dla Centrum Powiadomień i Akcji. Najnowsza wersja preview Windowsa 10 zawiera liczne odniesienia do WinUI dla tychże modułów. Przypominam, ze WinUI to platforma interfejsu rozwijana z myślą o systemie Windows 10X Surface Neo . Jeśli interfejs w Windows 10 ma być na niej wzorowany, to ja jestem za. A Wy?Źródło: WindowsLatest