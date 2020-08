Koncept Windows 10 wygląda perfekcyjnie. Może dlatego, że przypomina Linuxa?

Założę się, że Wam się spodoba.

Koncepty, ach koncepty. Któż nie lubi pofantazjować na temat tego, co by było, gdyby... Na szczęście istnieje kilku internautów, którzy swoje prace graficzne związane z odświeżaniem designu systemu Windows 10 publikują na tyle często, abyśmy mieli o czym dyskutować. Swoje najnowsze dzieło pokazał właśnie na Twitterze @carmellolb. Wielu internautów stwierdziło, że tak wyglądający interfejs byłby idealnym. Ciekaw jestem co Wy sądzicie na ten temat.Patrząc na poniższe grafiki może Wam się wydawać, że "gdzieś już to widzieliście". Prawdopodobnie interfejs zaproponowany przez internautę o nicku @carmellolb kojarzycie z którymś ze środowisk graficznych Linuxa lub... innym konceptem. Mężczyzna nie ukrywa, że inspirował się pracami Flam3sm0k3 z Reddita, apką Files UWP oraz pracami Michaela Westa. Połączył interesujące pomysły w całość i tak oto powstało to.

@carmellolb

@carmellolb

@carmellolb

Mocno zaokrąglony interfejs - oto przyszłość Windowsa 10. | Źródło:Pierwszy z "autorskich" pomysłów to data i zegar w jednej linii. Tak to powinno zdaniem wielu wyglądać od początku. Na pasku zadań jest przecież cała masa miejsca - po co je oszczędzać? Wizualizacje zawierają także zaokrąglone krawędzie okienek interfejsu, menu Start i innych elementów UI, które Microsoft nieśmiało wprowadza do swojego systemu. Na razie występują one w garstce aplikacji systemowych, ale wkrótce mają pojawić się w całym systemie. Nikt by się chyba nie obraził, gdyby finał prac giganta z Redmond wyglądał w ten sposób.Co sądzicie o tych zaoblonych rogach okienek? | Źródło:W koncepcie widnieją także porzucone karty Sets. Ach, Eksplorator Plików miał z nimi wyglądać tak pięknie. Niestety, pomysł bazował na poprzedniej wersji przeglądarki Microsoft Edge, która skończyła... no, wszyscy wiemy jak. Jej miejsce zajął Edge z silnikiem Chromium. Czy nie wydaje się Wam, że karty Sets byłyby czymś całkiem przydatnym?Data w jednej linii, ładniejsze Centrum Powiadomień. | Źródło:Koncept wygląda nowocześnie, świeżo i jest tak odległy od obecnego projektu, że możemy być pewni, że system Windows 10 nigdy nie będzie wyglądał w choćby zbliżony do tego sposób. Szkoda, co?Źródło: Twitter