Windows 10 niszczył dyski SSD. Nadchodzi poprawka

Windows 10 - uważajcie na błąd

Jak się okazuje, majowa aktualizacja Windowsa 10 przyniosła nie tylko szereg nowości, ale także kilka poważnych problemów. Microsoft szybko zdał sobie z nich sprawę i wygląda na to, że już niedługo będziemy mieli do czynienia z wdrożeniem poprawki, która ma docelowo je naprawić. Jeden z błędów był nad wyraz poważny.Wpływał on bowiem niekorzystnie na żywotność dysków SSD. Biorąc pod uwagę nieustannie rosnącą popularność tychże nośników – problem dotyczył (i w sumie nadal dotyczy) pokaźną grupę osób. Okej, o co więc chodzi?W systemie Windows 10 znajduje się narzędzie Optymalizacja dysków służące do m.in. defragmentacji posiadanych dysków. Pewien czas temu zostało ono stosownie udoskonalone po to, by jeszcze lepiej optymalizować dyski SSD. Ponowna aktualizacja nastąpiła wraz ze wdrożeniem update’u oznaczonego numerem 2004.Jeśli użytkownik miał włączoną automatyczną defragmentację dysku, to błąd sprawiał, że aktywowała się ona zbyt często (nawet podczas każdorazowego uruchamiania komputera). Wskutek czego. Warto więc sprawdzić czy pozwalacie systemowi na samoistne przeprowadzanie procesu defragmentacji.Poprawka została już wdrożona w wersji Insider, a dokładniej w kompilacji 19042.487. Już niedługo powinno rozpocząć się jej publiczna implementacja.Źródło: TechSpot / Foto. Microsoft