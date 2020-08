Medito - medytacja za darmo (recenzja)

Ciekawy projekt non-profit.





Medito – darmowa aplikacja z sesjami medytacji

Cena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

Życie w ciągłym biegu, wymagająca praca, problemy osobiste - powodów do stresu czy nieustannego niepokoju jest całe mnóstwo. Nic zatem dziwnego, że sporą popularność w ostatnich latach zdobywa temat medytacji i technik relaksacyjnych. Również za sprawą aplikacji mobilnych.Medito to jeden z ciekawszych tytułów w tej kategorii. Aplikacja jest w 100% darmowa (rozwijana przez organizację non-profit) i oferuje bogaty zestaw sesji medytacyjnych, ćwiczeń relaksacyjnych, odprężających dźwięków itd.Większość sesji możemy dopasować do własnych preferencji - określamy czas trwania, a nawet głos lektora. Co ważne, wybrane nagrania możemy oznaczyć jako dostępne offline (przydatne np. podczas podróży samolotem). Wśród dostępnych kategorii znajdziemy zarówno nagrania dla początkujących, jak i nieco bardziej wprawionych adeptów sztuki medytacji.W zasadzie jedynym mankamentem aplikacji jest brak polskiej wersji językowej. W wielu ćwiczeniach czy w przypadku relaksacyjnych dźwięków wystarczą jednak podstawy znajomości angielskiego.Medito to projekt godny pochwały. Za darmo każdy może rozpocząć swoją przygodę z szeroko rozumianą medytacją. W obecnej sytuacji nabiera to szczególnego znaczenia.