Zadebiutował Microsoft Edge 85. Jakie nowości wprowadza?

Skoro dopiero co zadebiutował Chrome 85, kwestią czasu była premiera przeglądarki Microsoftu – Edge’a, w wersji o tym samym numerze. W końcu, obydwa programy bazują na tym samym silniku. Ta premiera nastąpiła wczoraj i wniosła kilka ciekawych nowości. Sprawdźcie, jakie funkcje właśnie zyskał Edge Chromium.Po pierwsze, od teraz przeglądarka Microsoftu pozwala na synchronizowanie niektórych danych – rozszerzeń, ulubionych, haseł i Kolekcji między profilami usługi Azure Active Directory (AAD). Tę zmianę wprowadzono z myślą o minionym lub nadchodzącym (w zależności od kraju) rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Dziwi jednak, że nie obejmuje ona dodatkowo ani historii przeglądania, ani zapisanych zakładek.Kolejną ważną nowością w Edge’u jest narzędzie umożliwiające zaznaczanie fragmentów tekstu lub rysowanie w plikach PDF otwieranych z pomocą przeglądarki giganta z Redmond. Na dodatek za sprawą najnowszej aktualizacji Edge pozwala już na przesyłanie swoich Kolekcji nie tylko bezpośrednio do Worda i Excela, ale również do programu OneNote.