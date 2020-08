Messenger ze świetnymi nowościami dla fanów wideorozmów

Ogromna aktualizacja.





Messenger Rooms z licznymi nowościami

Źródło: Facebook

Skąd pobrać?

Jeszcze na początku tego roku nie było do końca wiadome, w którą stronę rozwiną się wszelkiego rodzaju komunikatory. Do obrania konkretnego kierunku zmusiła deweloperów pandemia koronawirusa. Jak na zawołanie, wszystkie usługi zaczęły wzbogacać się o nowości ułatwiające kontakt z większą grupą osób. Wideorozmowy niewątpliwie zawładnęły ostatnimi miesiącami.Wszystko wskazuje jednak na to, że nie był to chwilowy trend. Udowadniać ma to Facebook, który od dłuższego czasu rozwija funkcję Messenger Rooms. Na początku jej dostępność ograniczona została do przeglądarkowej wersji komunikatora. Społecznościowy gigant obiecał jednak, że będzie można z niej korzystać praktycznie wszędzie.Jak wynika z najnowszego oświadczenia, Messenger Rooms trafiły właśnie w ulepszonej wersji do mobilnej aplikacji na systemy Android oraz iOS. Teraz Pokoje mają być jeszcze bardziej widoczne i łatwiejsze w obsłudze. Facebook zadbał, by ich przeoczenie stało się w praktyce niemożliwe.Z poziomu dedykowanego paska możemy nie tylko dołączać do rozmów, ale także je tworzyć, edytować i zarządzać. Po wysłaniu zaproszenia do Pokoju,Oprócz tego Messenger Rooms wzbogaciły się o możliwość personalizacji otoczenia. Dzięki temu bez problemu będzieczy zasobów usługi. Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z nowościami dla prawdziwych fanów wideorozmów.Te stają się teraz coraz bardziej przystępne i skierowane nie tylko do użytkowników biznesowych.Aplikację Messenger na systemy Android, Windows oraz macOS pobierzesz z naszej bazy plików.Źródło i foto: Facebook