Nawet Allegro zachęca do porzucenia Internet Explorera Microsoftu

Przyzwyczailiśmy się do tego, że po zakończeniu oficjalnego wsparcia dla oprogramowania ze strony Microsoftu (lub niedługo przed taką chwilą) amerykańskie organizacje związane z bezpieczeństwem zalecają przesiadkę na aktualny soft. Firma założona przez Billa Batesa powoli wygasza wsparcie dla Internet Explorera i mocno promuje Edge Chromium.

Po wejściu nas stronę przez Internet Explorera nie sposób nie zauważyć komunikatu o braku wsparcia / foto. Instalki.pl @ Allegro

Kiedy koniec wsparcia Microsoft Internet Explorer?

Do akcji w pewnym sensie włączył się polski gigant e-commerce, czyli Allegro. Firma zaleca przejście na jedną z wciąż rozwijanych przeglądarek internetowych. Wspomina o takich programach jak (dostępne do pobrania z naszej bazy):, Microsoft Edge i. Z w miarę popularnych w świadomości użytkowników komputerów zabrakło wymienienia(tak, jest też dużo innych, ale np. osłyszało mniej ludzi), choć oczywiście i na tym programie serwis zakupowy powinien dobrze działać.Firma zaznacza, że wkrótce przestanie wspierać Internet Explorera i oznajmia, że zakupy i sprzedaż realizowane przez tę przeglądarkę nie będą w pełni bezpieczne. Witryna może też (chociaż nie musi) wyświetlać się w sposób niepoprawny. Jeśli w tej chwili weszlibyśmy na Allegro właśnie przez omawiany program, to naszym oczom ukaże się długi komunikat na żółtym pasku o zaleceniu przeniesienia się na konkurencyjne rozwiązanie.Niedawno Microsoft poinformował o planowanej dacie zakończenia wsparcia dla swojej leciwej przeglądarki internetowej. Najnowszy Internet Explorer 11 nie będzie już wspierany od 17 sierpnia 2021 roku. Także klasyczna wersja Edge (nieoparta na silniku Chromium, a własnym) przestanie mieć wsparcie w tym samym roku, choć nieco wcześniej - 9 marca.Źródło: Allegro / Foto: Instalki.pl