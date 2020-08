Facebook wściekł się na Apple. Wszystko przez iOS 14

Czy słusznie?





iOS 14 nie zdradzi Twojego identyfikatora





fot. Thought Catalog - Unsplash

Apple zaczyna wprowadzać bardzo radykalne zmiany związane z prywatnością. Amerykańska firma z każdą edycją swojego mobilnego oprogramowania coraz bardziej utrudnia poszczególnym podmiotom śledzenie użytkowników. W zbliżającym się iOS 14 , firma z jabłkiem w logo poszła o krok dalej, co zdało się rozwścieczyć Facebooka. Okazuje się bowiem, że ruch wykonany przez firmę Tima Cooka będzie miał katastrofalny wpływ dla części działalności największego serwisu społecznościowego świata.Okazuje się, iż amerykańska firma nie pozwoli aplikacjom na śledzenie użytkowników za pomocą ich unikalnego identyfikatora urządzenia lub IDFA bez ich wyraźnej zgody. Tego mechanizmu używa Facebook, aby lepiej personalizować reklamy w swoim serwisie. Serwis Marka Zuckerberga przekazał, iż działanie Apple będzie mieć znaczący wpływ na Audience Network i zmniejszy przychody pochodzące z oprogramowania iOS nawet do 50 procent. Wszystko to przez brak dostarczania Facebookowi informacji pozwalających naSytuacja może nawet w skrajnym przypadku przełożyć się na zaniechanie jednego z projektów Facebooka przeznaczonego na iOS.. Na Facebooku zaciska się swoista pętla związana z regulacjami oraz ograniczeniem śledzenia aktywności użytkowników przez portal. Mimo to, to właśnie Facebook jest swoistym kołem ratunkowym dla małych i średnich firm podczas pandemii koronawirusa pozwalając im docierać cały czas do swoich klientów.„Rozumiemy, że iOS 14 zaszkodzi wielu naszym programistom i wydawcom w i tak już trudnym czasie dla firm” – przekazał Facebook w swoim poście na blogu.Jak widaćŹródło: BI / fot. Tim Bennet - Unsplash