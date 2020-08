Aktualizacja Nvidia Shield TV. Inteligentne skalowanie do 4K nawet z 360p

Wizualizacja działania inteligentnego skalowania / foto. Nvidia

Dalsza personalizacja pilota i inne usprawnienia

Jak chwali się producent, to już 25. aktualizacja dla oryginalnego Shield TV (tak, sprzęt z 2015 roku także dostał poprawki, choć naturalnie nie wszystkie nowości będą przez niego obsługiwane). Największą zmianą jest poszerzenie zakresu w skalowaniu treści wideo realizowanym przy pomocy sztucznej inteligencji (dostępne tylko na Nvidia Shield TV 2019 i Nvidia Shield TV Pro 2019). Do tej pory materiał musiał mieć przynajmniej 720p, aby Shield mógł stworzyć z niego UHD 4K. Teraz metoda jest dostępna dla całego wachlarza obrazu nawet od 360p do 1440p.Jeśli mamy Shielda TV Pro 2019, to nawet w 60 klatkach na sekundę (poza 1440p, w tym przypadku tylko w 30 klatkach). Mechanizm działa np. z telewizją HD czy materiałami YouTube. Po aktualizacji aplikacji NVIDIA Games we wrześniu, producent doda skalowanie do 4K 60 FPS dla usługi grania w chmurze GeForce Now (natywnie obraz jest w niej generowany w 1080p). Oczywiście materiał natywnie nagrany czy wygenerowany w 4K UHD będzie miał lepszą jakość, ale inteligentne skalowanie Nvidii jest znacznie lepsze od tradycyjnych metod upscalingu.Nvidia podkreśla, że jedną z funkcji Shielda, którą bardzo polubili użytkownicy, jest konfiguracja działania przycisku menu na pilocie. Teraz do wyboru jest ponad 25 działań, które można skonfigurować też dla podwójnego i długiego naciśnięcia tego guzika. Firma uważa, że nowe możliwości powinny przypaść do gustu szczególnie streamerom.