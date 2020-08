Zdjęcia Google – edytowanie zdjęć będzie przyjemniejsze

Nowy interfejs.





Zdjęcia Google stają się ładniejsze

Google Photos is working on a new editor UI pic.twitter.com/GAK4NQCsIB — Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 25, 2020

Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z przeprojektowaniem aplikacji Zdjęcia Google . Zyskała ona przebudowany, nowocześniejszy i co najważniejsze – nieco bardziej przejrzysty interfejs. Koncern postanowił jednak wprowadzać zmiany stopniowo i w pierwszej kolejności uaktualnił „wierzchnią warstwę” usługi. Teraz przyszedł czas na resztę.Jane Manchun Wong odkryła testy nowego interfejsu sekcji edytowania zdjęć. Jak możemy zobaczyć na poniższych zrzutach ekranu, całość prezentuje się schludniej, a dostęp do wszystkich funkcji jest znacznie prostszy., które możemy swobodnie przewijać.