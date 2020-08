Xiaomi udostępnia MIUI 12 dla Redmi Note 8 Pro i nie tylko

Xiaomi Redmi Note 8 Pro to chyba jeden z najpopularniejszych smartfonów chińskiego marki z ubiegłego roku. Nic dziwnego, sprzęt oferuje niezłą wydajność, przyzwoity aparat i dostępny jest w konkurencyjnej cenie.Gdy pisaliśmy o MIUI 12 niemal za każdym razem użytkownicy pytali, kiedy aktualizacja pojawi się na Redmi Note 8 Pro . Na szczęście nie musza oni dłużej czekać bowiem dziś nowa wersja systemu zadebiutowała w naszym regionie.Użytkownicy raportują, że aktualizacjaoznaczona jakopojawiła się w kanale OTA. Oznacza to, że dedykowana jest między innymi dla Polski i nie trzeba kombinować, aby pobrać pliki. Przy okazji dowiedzieliśmy się również, że stabilna wersja nakładki od Xiaomi zadebiutowała również na modelu Mi Note 10 Lite, który w ostatnim czasie cieszy się sporą popularnością. W tym przypadku udostępniono wersję 12.0.1.0 i trzeba przygotować się na pobranie paczki o rozmiarze 855 MB.

MIUI 12 na Mi 10 Lite i Redmi Note 8 Pro / foto. Facebook

MIUI 12 - jak pobrać szybciej?

Warto przypomnieć, że wcześniej aktualizacja trafiła m. in. na Redmi Note 9, Mi 9 Lite czy serię Mi 9T.Warto przypomnieć, że nowości w MIUI 12 nie ograniczają się tylko do odświeżonego interfejsu. System przynosi ulepszenia w dziedzinie fotografii, nowe centrum akcji (zapożyczone z iOS 14), a także sporo zmian związanych z bezpieczeństwem.Aktualizacja wrażana jest stopniowo więc nie wszyscy użytkownicy od razu dostaną nowe oprogramowanie. Istnieje pewien trik, który może przyspieszyć aktualizacje do MIUI 12 - ta metoda sprawdza się w przypadku wielu popularnych modeli Xiaomi.Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, POCOPHONE F1, POCO F1, Mi 10 Pro, Mi 10, POCO F2 Pro, POCO X2, Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Redmi Note 7S, Mi Note 3, Mi MIX 2, Mi MAX 3, Mi 8 Lite, Redmi Y2, Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi Note 6 Pro, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 8, Redmi Note 8T, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 8A Dual, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max, Mi Note 10 Lite.Źródło: wł.