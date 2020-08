Google Chrome ma być szybszy dzięki nowej funkcji. Tak, tak

Źródło: Google

Okej, ale na czym polega usprawnienie? Przede wszystkim ma ono pomóc osobom, które pracują na pokaźnej liczbie otwartych witryn. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na konkretną kartę, a następnie – z rozwijanej listy – wybrać opcję „Dodaj kartę do nowej grupy”. Taki, a także – co oczywiste – bez końca dodawać do niego nowe witryny.Z pewnością dla wielu osób taka funkcja okaże się zbawienna, a niektórzy nigdy z niej nie skorzystają. Mówimy bowiem o nowości przeznaczonej dla konkretnej grupy odbiorców. To jednak nie wszystkie udogodnienia, które trafiły do Google Chrome w nowej aktualizacji.Wersja 85 wprowadza ponadtobezpośrednio w Chrome.Łatwiejsze stanie się ponadto udostępnianie linków. Teraz można wygenerować specjalny kod QR, po którego przeskanowaniu otworzy się zawarta w nim witryna.Co ciekawe, wszystkie te nowości + wprowadzone poprawki mają sprawić, że przeglądarka będzie działać około 10% szybciej. Czy tak będzie? Zobaczymy w praktyce.