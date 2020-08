Microsoft Word z funkcją transkrypcji audio. Studenci i uczniowie będą zachwyceni

Wybornie.





Transkrypcja nagrań w Microsoft Word dzięki Azure Cognitive Services

Microsoft poinformował o wprowadzeniu nowej, praktycznej funkcji do webowej wersji programu Word. Od teraz użytkownicy mogą automatycznie transkrybować mowę na tekst, zamiast proces ten wykonywać ręcznie za pośrednictwem klawiatury. Transkrypcja audio w Microsoft Word to zbawienie dla uczniów i studentów, ale także dziennikarzy, którzy do tej pory wywiady zarejestrowane na dyktafonach musieli przepisywać ręcznie.Funkcja o nazwie Transcribe debiutuje początkowo wyłącznie w przeglądarkowej wersji Worda dostępnej dla subskrybentów usługi Microsoft 365 i użytkowników przeglądarek Chrome Edge . Muszę w tym momencie nieco przygasić entuzjazm i nadmienić, iż pojawiła się ona na tę chwilę tylko w języku angielskim. Nie wiadomo kiedy zostanie udostępniona w języku polskim.Nowość sprawdzi się doskonale w trakcie spotkań, podczas których do tej pory trzeba było "rozdwajać się" pomiędzy słuchaniem i sporządzaniem notatek. Technologia samodzielnie wykrywa głosy różnych mówców i odpowiednio zaznacza to w tekście. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby odtworzyć zarejestrowany przez program dźwięk i nanieść niezbędne korekty w sposób ręczny.