Firefox 80 zadebiutował. Wprowadza funkcję, na którą czekałam

Co nowego w przeglądarce?

Przeglądarkę Mozilla Firefox można już ustawić jako domyślną przeglądarkę plików PDF w systemie. | Źródło: mat. własne

Firefox przystępniejszy dla osób z niepełnosprawnościami

Firefox 80 wprowadza też wiele poprawek. Część z nich dotyczy ułatwień dostępu, a w szczególności dla osób niewidomych lub niedowidzących. Przede wszystkim naprawiono błędy pojawiające się podczas korzystania z czytników ekranu. Niektóre z nich sprawiały, że przeglądarka przestawała działać. Rzecz jasna, w nowej wersji Firefoxa nie zabrakło również poprawek związanych z bezpieczeństwem, a tych jest co najmniej 10.Dodatkowo Firefox doczekał się zmian korzystnych dla osób z epilepsją lub cierpiących na migreny. Jeżeli należycie do takich osób, a używacie w przeglądarce ustawień związanych z ograniczeniem wyświetlania wszelakich ruchomych elementów, od teraz ujrzycie w niej mniej animacji. Mowa chociażby o animacjach związanych z ładowaniem stron.Ostatnia z ważnych wprowadzonych nowości dotyczy mechanizmu blokującego potencjalnie niebezpieczne dodatki do przeglądarki. Od teraz powinien działać on wydajniej.Pełną listę zmian wprowadzonych wraz z aktualizacją o numerze 80 znajdziecie pod tym adresem Pamiętajcie, że najnowszego Firefoxa możecie pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem. Odpowiednie linki umieściliśmy poniżej:Źródło: Mozilla , fot. tyt. Canva