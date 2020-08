Pendrive multiboot z kilkoma ISO? Z programem Ventoy, to banalne

Włączmy program i instalujemy odpowiednie komponenty na pendrivie / foto. Instalki.pl

Proste dodawanie obrazów jak kopiowanie plików

Ba, Windows 10 ma nawet własne oficjalne narzędziedo pobierania i tworzenia pliku ISO lub bezpośrednio pamięci flash z najnowszą wersją OS. Ale co zrobić, jeśli chcemy na jednej pamięci flash zapisać kilka bootowalnych ISO? Zrobienie sobie paczki np. z Windowsem 10, Windowsem 7 i Ubuntu jest oczywiście możliwe, ale trudniejsze i mniej wygodne.No chyba, że użyjemy Ventoy. To nowy program opublikowany ostatniej wiosny, który niedawno zyskał wersję 1.0.19 i pozwala na bardzo proste stworzenie multibootowalnego pendriva z kilkoma obrazami do wyboru. Obsługuje też bez problemu pliki ISO o większej wadze niż 4 GB. Jego użytkowanie jest banalnie proste, a także wygodne i szybkie.Nie jest to typowy "nagrywacz" ISO na pamięć flash jak np. popularnyczy kombajn w postaci. Zasada działania opiera się na instalacji bootowalnego programu na pendrivie, który odpala zwyczajnie skopiowane na pamięć ISO. Umieszczamy je na miejscu tak jak zwykłe pliki metodą kopiuj/wklej. Wystarczy tylko używać przy nazwach plików standardowych znaków ASCII i wystrzegać się spacji (zamiast niej np. podkreślenie dolne lub myślnik) i wszystko automatycznie wyląduje na liście do bootowania.