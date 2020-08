MIUI 12 w wersji stabilnej trafia na wybrane smartfony Xiaomi

Mamy listę modeli.





MIUI 12 trafia na smartfony





fot. Xiaomi

Stało się. Xiaomi rozpoczęło długo obiecywaną. W pierwszej fali na liście kompatybilnych sprzętów znalazło się sporo modeli, ale posiadacze innych urządzeń chińskiego producenta będą musieli jeszcze poczekać. Które więc urządzenia mogą liczyć na aktualizację już teraz oraz co nowego znalazło się w stabilnej wersji oprogramowania?Globalna, stabilna wersja. Wśród nich można wymienić takie modele, jak między innymi: Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Note Lite, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, POCO F2 Pro oraz Poco X2.Druga fala aktualizacji będzie dotyczyła takich sprzętów, jak między innymi: Xiaomi Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8, Mi 8 UD, Mi CC9, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu Edition, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi 10X Pro 5G, Redmi 10X 5G oraz Redmi 10X 4G.Posiadacze innych urządzeń będą musieli poczekać na uaktualnienie do MIUI 12. Nie ma się jednak co obawiać, lista jest naprawdę posra iMIUI 12 jako nakładki przynosi mnóstwo nowości. Wśród najważniejszych z nich warto wymienić chociażby dynamiczny tryb Always-On-Display, nowy design systemowy, optymalizacje związane z animacjami, a także usprawnienia w kontekście prywatności użytkowników. Xiaomi wprowadza również systemowy tryb ciemny oraz oferuje algorytmy sztucznej inteligencji do funkcjonalności powiązanych z wykonywaniem połączeń głosowych.Źródło: AndroidCentral / fot. Xiaomi