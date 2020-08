Język polski w Xiaomi Mi Band 5 udostępniony. Jak zaktualizować opaskę?

Doczekaliśmy się.

Xiaomi Mi Band 5 znany w Polsce pod nazwą Xiaomi Mi Smart Band 5 zawiódł oczekiwania wielu fanów marki. Powodem był brak polskiego języka interfejsu w opaskach sprzedawanych w oficjalnej polskiej dystrybucji. Producent obiecał udostępnienie stosownej aktualizacji po 28 sierpnia i... wywiązał się z obietnicy.Aktualizacja wprowadzająca język polski do opaski sportowej Xiaomi Mi Band 5 jest już udostępniana falami. Potwierdzają to coraz liczniejsze wpisy zadowolonych internautów, którzy ponad miesiąc od rozpoczęcia sprzedaży w Polsce nareszcie będą mogli cieszyć się pełnowartościowym produktem.

Pierwsi użytkownicy Xiaomi Mi Smart Band 5 już teraz cieszą się z polskiego języka interfejsu. | Źródło: FacebookWażną poprawkę otrzymują zarówno osoby, które nabyły Mi Smart Band 5 w oficjalnej polskiej dystrybucji, jak i te, które sprowadziły Xiaomi Mi Band 5 z ROMem w wersji Global z Chin. Niektórzy użytkownicy donoszą, że nie pojawił się u nich jeszcze komunikat o dostępności. W takiej sytuacji można podjąć pewne działania.Przede wszystkim należy upewnić się, że ma się najnowszą wersję aplikacji Mi Fit 4.5.0 - pobierzecie ją za pośrednictwem naszej bazy plików. Następnie warto sprawdzić ręcznie aktualizacje dostępne dla opaski. Kolejny krok to skierowanie się do menu ustawień i sprawdzenie czy na liście pojawił się język polski. To powinno wystarczyć.Co ciekawe, niektórzy twierdzą, iż mimo posiadania najnowszej wersji apki Mi Fit oraz zaktualizowania opaski, język polski nie jest dostępnym. W takim wypadku pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Jeśli korzystacie z opaski Xiaomi Mi Band 5 z ROMem China, możecie zerknąć na nasz poradnik mówiący o tym jak zmienić język i skonfigurować Xiaomi Mi Band 5 krok po kroku.Źródło: mat. własny, Facebook