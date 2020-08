Firefox na Androida z gigantyczną aktualizacją. Nie ma lepszej przeglądarki (wideo)

Najważniejsza aktualizacja od dawna.





Firefox dla Androida z ważną aktualizacją

Szybka, gwarantująca wysoki poziom bezpieczeństwa i zapewniająca niespotykane wcześniej możliwości personalizacji. Przeglądarka internetowa Firefox dla Androida została właśnie zaktualizowana. Mozilla najnowsze wydanie nazwała Firefox Daylight, co symbolizować ma zupełnie nowy początek dla popularnego narzędzia.Mozilla zapowiada, że Firefox Daylight to mnóstwo innowacyjnych funkcji, jeszcze łatwiejsza obsługa oraz cała masa ważnych, choć niewidocznych dla oka zmian. W mobilnej wersji lubianej przeglądarki zagościła w końcu funkcja Enhanced Tracking Protection znana z desktopowego wariantu narzędzia, którą domyślnie włączono.Firefox Daylight zawiera najlepiej oceniane przez społeczność funkcje z Firefox Focus, wprowadzone do Trybu Prywatnego. Od teraz można go uruchomić wprost z pulpitu smartfonów i tabletów z Androidem. Co ponadto? Zmieniono interfejs przeglądarki - dodano nowe opcje personalizacji, kolekcje, a nawet tryb Picture-in-Picture dla materiałów wideo.