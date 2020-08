Dziś świętujemy Dzień Windowsa. Uczcijmy go memami

System Microsoftu na śmiesznych obrazkach.





Najpowszechniejszy system operacyjny na rynku

Oprogramowanie o bogatej historii

Systemy Windows – najzabawniejsze memy























































24 sierpnia 1995 roku na świcie zadebiutowała jedna najbardziej kultowych wersji Windowsa, czyli uwielbiany przez wielu Windows 95. Teraz z tej okazji dokładnie 24 sierpnia obchodzi się tak zwany Dzień Windowsa, będący świętem każdej wersji sytemu operacyjnego Microsoftu. Tak się składa, że ten dzień wypada dzisiaj. Rzecz jasna, wypada go uczcić, a my postanowiliśmy to zrobić, zbierając dla Was kolekcję najzabawniejszych memów poświęconych systemowi operacyjnemu Microsoftu.Systemy Windows to zdecydowanie najpopularniejsze systemy operacyjne na rynku. Nic dziwnego – nie każda edycja tego oprogramowania była idealna, ale tak naprawdę na przestrzeni lat trudno było o alternatywę, która byłaby równie przystępna dla przeciętnego użytkownika. Oczywiście, wśród tych systemów były zarówno wersje absolutnie nienawidzone (patrz Windows Vista), jak i - Windows XP czy Windows 7. Najnowszej wersji – Windows 10 – można wiele zarzucić, zwłaszcza w kwestii wprowadzanych aktualizacji, ale nie zmienia to faktu, że zainstalowano ją już na ponad miliardzie urządzeń A kiedy systemy Windows miały swoje początki? Ich historia sięga 1983 roku. Wtedy to Microsoft ogłosił, iż pracuje nad projektem Interface Menager, który był graficznym interfejsem użytkownika pracującym pod kontrolą innego produktu Microsoftu – MS-DOS. Z czasem jednak szef marketingu Microsoftu – Rowland Hanson – zaproponował inną nazwę – Windows. Pierwszy system Windows, o numerze 1.0, został wydany w 1985 roku. To powiedziawszy, w zasadzie nie był on kompletnym systemem operacyjnym, a jedynie przedłużeniem systemu MS-DOS. Pierwszą pełnoprawną wersją Windowsa, odchodzącą od wsparcia DOS, był Windows NT z 1993 roku.Na przestrzeni lat Windows NT miał wiele następców – chociażby Windowsa 95, Windowsa 98, Windowsa 2000, XP, jak również Vistę czy Windowsa 8. Wygląda jednak na to, że Windows 10 może być ostatnim w tej linii. Jak dotychczas zaznaczał Microsoft, Windows 10 ma nie doczekać się sukcesora – zamiast tego będzie on dożywotnio aktualizowany, zgodnie z myślą „system jako usługa”.Tak jak wcześniej wspomniałam, z okazji Dnia Windowsa zdecydowaliśmy się przygotować dla Was galerię najzabawniejszych memów dotyczących systemów Windows. Oto ona:Źródło: mat. własne