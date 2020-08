Szybkie pisanie na klawiaturze. Ta strona nauczy Cię pisać bezwzrokowo

Skuteczna, darmowa metoda.





Nauka szybkiego pisania bezwzrokowego na klawiaturze to proces żmudny i przeważnie długotrwały. Oczywiście istnieje kilka metod na jego przyspieszenie, a jedną z nich są przeróżne aplikacje pomagające zgłębić tajniki tej sztuki. Znaleźliśmy ciekawą witrynę internetową, która powinna poprawić Wasze umiejętności w piorunującym tempie.



Keybr uczy szybkiego pisania bezwzrokowego

Jak nauczyć się pisać bez patrzenia na klawisze? Właśnie tak! Wystarczy odwiedzić witrynę



Pisanie bezwzrokowe zakłada przede wszystkim znajomość pozycji podstawowej przy pisaniu. Palce lewej dłoni powinny spoczywać na klawiszach ASDF a prawej na JKL;. Każdy palec ma ściśle określony zakres przycisków, co prowadzi do wytworzenia pewnych automatyzmów u piszącego, co z kolei przekłada się na przyspieszenie ruchu palców i zmniejszenia liczby błędów.



