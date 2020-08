Windows 10 ze stylem z Windows XP? To możliwe, użyj tego programu

Zmień wygląd swojego systemu.





Windows 10 z interfejsem z Windowsa XP? Nie ma sprawy

Wiele osób uważa, że szata graficzna interfejsu systemu Windows 10 pozostawia wiele do życzenia. Personalizacja wyglądu Windows 10 za pomocą narzędzi dostępnych w OSie jest wprawdzie możliwa, ale jedynie w bardzo wąskim zakresie. Osoby pragnące dostosować produkt Microsoftu do swoich upodobań od strony wizualnej powinny skorzystać z programu pokroju Curtains.Dzięki Curtains z łatwością zmienicie wygląd Windowsa 10 i odmienicie go nie do poznania. Narzędzie umożliwia wybór jednego z uprzednio przygotowanych motywów, ale oferuje także edytor, pozwalający na tworzenie własnych wariacji i dzielenie się nimi z innymi internautami. Curtains daje możliwość zmiany stylu przycisku Start, paska zadań czy wyświetlanych okien. Zobaczcie sami.Opcje personalizacji są ogromne, a wśród styli stworzonych przez użytkowników z całego świata nie brakuje prac naprawdę wysokiej jakości. Minimalizm? Styl retro? W Curtains znajdziecie dosłownie wszystko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Windows 10 prezentował się niczym mac OS lub Windows XP.