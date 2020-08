Messenger na Windows 10 to teraz świetna aplikacja. Wszystko dzięki jednej nowości

Instalujcie!

Messenger w wersji na system Windows 10 od zawsze kojarzył się jako niedokończona aplikacja. Na szczęście pewien czas temu zyskał nowe szaty i jest nieustannie udoskonalany – dzięki temu naprawdę przyjemnie się z niego korzysta! Nadchodząca funkcja ma docelowo jeszcze bardziej poprawić płynące z jego użytkowania wrażenia.Mowa o nowości nazwanej „Czat” (zarówno na Windows 10, jak i macOS). Pozwoli na otworzenie kilku konwersacji w nowych oknach, dzięki czemu prowadzenie rozmów z więcej niż jedną osobą ma stać się przyjemniejsze i bardziej intuicyjne. W skrócie – mamy do czynienia z upodobnieniem komunikatora do tego, co znamy z aplikacji na Androida oraz iOS.

New Facebook Messenger feature spotted Pop out Chat pic.twitter.com/sAz6rEG7CH

Skąd pobrać?

Usprawnienie znajduje się obecnie w wersji beta usługi, lecz nic nie szkodzi na przeszkodzie, by z niej skorzystać. Wystarczy jedynie pobrać Messenger (Beta) z Microsoft Store , zalogować się, kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany czat i wybrać opcję „Czat w nowym oknie”. Wtedy też pojawi się osobny ekran z konwersacją.Mamy do czynienia z naprawdę świetną nowością, która może skusić część niezdecydowanych użytkowników do skorzystania z Messengera nie tylko na telefonie czy webowym Facebooku. Z pewnością zostanie ona jeszcze udoskonalona i za niedługi czas wdrożona do stabilnej wersji komunikatora.Messengera w wersji na system Windows oraz Android pobierzecie z naszej bazy plików.Źródło: Twitter / Foto. Facebook