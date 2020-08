Microsoft Edge zmieni zasadę działania funkcji „kopiuj wklej”

Mała, ale ważna zmiana.





Microsoft Edge z nowym skrótem

Źródło: Microsoft

Źródło: Microsoft

Skąd pobrać?

Microsoft pewien czas temu podjął próbę dowiedzenia się czegoś na temat przyzwyczajeń użytkowników odnośnie kopiowania i wklejania adresów URL. Wyniki „eksperymentu” nie były oczywiste. Do tego stopnia, że koncern został zmuszony do wprowadzenia dosyć ważnej funkcji do swojej przeglądarki.Jak się okazuje, część konsumentów czasami potrzebuje URL w postaci tekstu, a nie linku. Do tej pory przekształcanie hiperłącza było dosyć kłopotliwe i niepotrzebnie irytujące. Najnowsza aktualizacja Windows 10 oraz Microsoft Edge ma rozwiązać istniejący wiele lat problem. W jaki dokładnie sposób?Przede wszystkim powstał zupełnie nowy. Nauczenie się tej kombinacji jest chyba najprostszą i najbardziej intuicyjną opcją. Poza tym można kliknąć prawy przycisk myszy, wybrać „Wklej jako”, a następnie wskazać na interesującą nas formę.Co więcej, w opcjach przeglądarki Microsoft Edge pojawił się specjalny przełącznik, dzięki któremu zmienimy domyślną opcję wklejania. Nie ma więc przeciwwskazań, by odwrócić działanie powyżej wymienionego skrótu.Funkcja obecnie znajduje się jedynie w wersji Canary przeglądarki, lecz już niedługo ma rozpocząć się proces jej powszechnego wdrażania. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość. Co więcej – Microsoft zdaje sobie sprawę z kilku istniejących błędów i oczekuje na kolejne zgłoszenia od konsumentów.Przeglądarkę Microsoft Edge w wersji na system Windows oraz Android pobierzecie z naszej bazy plików.Źródło i foto: Microsoft