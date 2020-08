Koncept nowego interfejsu UAC w Windows 10 jest piękny. Ma jeden mankament

Istotny detal.





Koncept UAC - tak mógłby wygląda interfejs kontroli konta użytkownika

Kontrola konta użytkownika jest komponentem ochronnym wprowadzonym w systemie operacyjnym Windows Vista i obecnym także w Windows 7, Windows 8 i Windows 10. W założeniu jego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa poprzez ograniczenie dostępu do aplikacji do czasu, w którym administrator danego systemu nie autoryzuje do nich dostępu. Lata mijają, a firma z Redmond nie kwapi się do unowocześnienia jego interfejsu. Sprawy w swoje ręce postanowił wziąć jeden z bardziej rozpoznawalnych autorów przeróżnych konceptów związanych z Windowsem.Zee-Al-Eid Ahmad Rana podzielił się pracą swojego autorstwa za pośrednictwem Reddita. Koncept prezentuje znacząco przeprojektowane od strony wizualnej okno UAC, wyświetlające zapytanie o udzielenie aplikacji pozwolenia do dokonywania zmian w systemie.