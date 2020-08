Samsung ma świetną informację dla posiadaczy Galaxy S9 i Note 9

Tego nikt się nie spodziewał.





Samsung chce dać użytkownikom więcej





fot. Samsung

Wygląda na to, że Samsung zaczyna się coraz bardziej skupiać na aktualizacjach swoich sprzętów. Koreańska firma rozpoczęła wysyłkę flagowych smartfonów z serii Galaxy Note 20 do klientów, a modele takie, jak Galaxy S20 i S20+ zaczęły otrzymywać aktualizację do n. Okazuje się, że ptakże mogą liczyć na wspomniane wyżej uaktualnienie. Informacja ta została oficjalnie potwierdzona przez koreańskiego producenta, a samo wdrożenie zmian pozostaje tylko i wyłącznie kwestią czasu.Samsung ujawnił, które dokładnie urządzenia dostaną aktualizację do nakładki One UI w wersji 2.5. Oprogramowanie trafi na smartfony takie, jak Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 oraz Note 10 Lite, a także składane sprzęty, takie jak Galaxy Fold oraz Galaxy Z Flip. Okazuje się jednak, że to nie koniec. Na liście znalazły się bowiem starsze flagowce koreańskiego producenta, takie jak Galaxy Note 9, Galaxy S9 oraz Galaxy S9+. To naprawdę ekscytująca wiadomość –, które czysto teoretycznie nie powinny były załapać się na nową aktualizację.W ostatnim czasie Koreańczycy informowali o tym, iż mają zamiar rozszerzyć swój plan aktualizacji na t. Na liście z dłuższym wsparciem ku zaskoczeniu użytkowników znalazły się także sprzęty z serii Galaxy A Wygląda na to, iż Samsung chce faktycznie pokazać, że zależy mu na poprawie doświadczeń związanych z aktualizacjami dla smartfonów. Udostępnienie nakładki One UI w wersji 2.5 dla Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9Oby było ich znacznie więcej w przyszłości.Źródło: SamMobile / fot. Samsung