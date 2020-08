SayCheese - zdjęcia przez mękę (recenzja)

Pomysł ciekawy, gorzej z wykonaniem.





SayCheese – aplikacja do zdalnego sterowania aparatem

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,09 zł - 67,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Wykonanie smartfonem zdjęcia licznej grupie osób nie należy do najwygodniejszych. Zwłaszcza gdy nie ma w pobliżu kogoś, kto mógłby nam pomóc. Możemy oczywiście ustawić wyzwalacz czasowy, ale bez podglądu może czekać nas kilka powtórzeń. Odpowiedzią na te problemy ma być nowa aplikacja.SayCheese, bo o niej mowa, to aplikacja pozwalająca na zdalne wykonywanie zdjęć. Wystarczy zainstalować ją na dwóch smartfonach i wykorzystaj jeden z nich jako bezprzewodowy kontroler z podglądem na żywo.Aplikacja do łączenia smartfonów wykorzystuje standard Wi-Fi Direct (nie jest konieczne połączenie z internetem). Wszystko to w teorii wydaje się całkiem ciekawym pomysłem. Jak jest w praktyce?Niezbyt różowo… stabilność połączenia i samej aplikacji pozostawia wiele do życzenia. Bardzo uproszczone sterowanie aparatem nie pozwala wykorzystać potencjału - zdjęcia sprawiają wręcz wrażenie wykonanych nieco słabszym aparatem. Marnym pocieszeniem jest niska kwota (nieco ponad 4 zł), jaką twórcy życzą sobie za odblokowanie zoomu, wyłączenie reklam i obietnicę przyszłych nowych funkcji.Być może wiele z zarzutów straci aktualność wraz z rozwojem aplikacji, ale w obecnej formie trudno polecić ten tytuł.