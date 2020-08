Google Chrome z nowością dla fanów streamingu wideo

Google wymusza zmianę nawyków.





Google Chrome - funkcja "kalejdoskop"

Źródło: Chrome Story

Skąd pobrać?

Platformy streamingowe to coraz popularniejsza siła w internecie. Treści na żądanie są wręcz wszechobecne, więc nic dziwnego, że dostęp do nich staje się znacznie łatwiejszy. Jak się okazuje, już niedługo nawet w przeglądarce Google Chrome pojawi się funkcja stworzona specjalnie dla wielbicieli tego typu sposobu oglądania filmów i seriali.Redakcja portalu Chrome Story odkryła w wersji Canary przeglądarki adres „chrome: // kaleidoscope”. Po jego wpisaniu ukazuje się witryna z nagłówkiem „Wszystkie Twoje programy w jednym miejscu” oraz listą platform streamingowych. Mamy jednak do czynienia ze wczesną odsłoną funkcji, gdyż po więcej informacji na jej temat mogą sięgnąć wyłącznie pracownicy Google.Po przejściu dalej można zauważyć napis „Kontynuuj oglądanie na wszystkich swoich urządzeniach”, lecz nic więcej. Dużo więc na temat nadchodzącej nowości nie wiemy. Wygląda jednak na to, że Google pozwoli na wyświetlenie treści znajdujących się na opłaconych usługach w jednym miejscu. Wtedy pozostaje wyłącznie kliknięcie w dany film lub serial i oglądanie bez przeszkód.Jeśli gigant faktycznie planuje wprowadzić tak kompleksowe usprawnienie, to osobiście nie mogę się go doczekać. Jestem subskrybentem trzech platform i możliwość szybkiego wyszukania czy dana produkcja znajduje się na którejś z nich bardzo by się niekiedy przydała.Niestety na funkcję jeszcze sobie trochę poczekamy. Znajduje się ona na wczesnym etapie rozwoju i do jej powszechnego wdrożenia z pewnością zostało sporo czasu.Przeglądarkę Google Chrome pobierzesz z naszej bazy plików:Źródło: Chrome Story / Foto. Chrome Story, Google