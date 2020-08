Aparat Sony jako kamera internetowa. Oprogramowanie udostępnione

Fani marki w końcu się doczekali.





Aparat Sony jako kamerka internetowa

Środowisko amatorów fotografii ucieszyło się na wieść przekazywaną przez nas z końcem kwietnia tego roku. Wtedy to właśnie firma Canon ogłosiła, że do przesyłania obrazu poprzez Internet wykorzystywać będzie można aparaty tej firmy. Lustrzanka jako kamerka internetowa ? Wybornie! Oprogramowanie EOS Webcam Utility można już pobierać z naszej bazy danych, a nam miło poinformować, że do Canona dołączyło Sony.Posiadacze aparatów fotograficznych Sony od teraz mogą zamienić je w kamery internetowe za sprawą oprogramowania Imaging Edge Webcam. Program na tę chwilę działa wyłącznie na systemie operacyjnym Windows 10 i najpewniej nie będzie wspierał starszych jego wersji. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku udostępniony zostanie jego wariant dla mac OS.