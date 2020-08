Adobe Lightroom dla iOS permanentnie skasował zdjęcia części użytkowników

Dziwna postawa producenta.





Adobe Lightroom na iOS usuwa zdjęcia i presety

"Wiemy, że niektórzy nasi klienci bezpowrotnie stracili swoje dane bez powrotnie. Rozumiemy w pełni ich frustrację i rozgoryczenie i serdecznie za to przepraszamy"

Od czasu do czasu producentom oprogramowania zdarzają się wpadki, które mają opłakane skutki dla ich użytkowników. Wiedzą o tym doskonale choćby użytkownicy systemy Windows 10 co rusz zmagający się z większymi lub mniejszymi problemami oraz miłośnicy urządzeń Xiaomi - zwłaszcza tych z serii Mi A. Prawdziwą katastrofę wizerunkową zaliczyła właśnie firma Adobe, która poważnie uprzykrzyła życie użytkownikom programu Lightroom w wersji na iOSNajnowsza aktualizacja aplikacji Adobe Lightroom na iOS oznaczona numerem 5.4, permanentnie usunęła zdjęcia i presety u wielu osób. Fora pomocy Adobe zostały zasypane lawiną skarg, a producent przyznał się już do błędu i wypuścił poprawioną łatkę o numerze 5.4.1. Niestety, niektórzy bezpowrotnie stracili obrabiane materiały. Wśród pokrzywdzonych są rzecz jasna także fotografowie zawodowi, dla których utrata danych może mieć poważne skutki finansowe. Zainstalowanie Adobe Lightroom 5.4.1 nie przywróci skasowanych zdjęć.- czytamy w oświadczeniu firmy.Jedna z poszkodowanych, Ewelina Wojtyczka słusznie zwraca uwagę na to, że konsumenci dotknięci "usterką" stracili wielomiesięczny, a czasem wieloletni dorobek swojej pracy i żadne przeprosiny go nie przywrócą. Producent oprogramowania pozostał obojętny na sugestie o rekompensaty i wygląda na to, że sprawa jest w tej kwestii zamknięta.Adobe twierdzi, że błąd dotknął wyłącznie konsumentów korzystających z mobilnej wersji Lightrooma bez wykupionej subskrypcji Adobe Cloud. Poszkodowanymi mają być też użytkownicy chmury Lightrooma, których zdjęcia i presety nie były wcześniej z nią synchronizowane.Jak mawiają, ludzie dzielą się na dwie grupy osób: tych, którzy robią backup danych i tych, którzy z pewnością będą go kiedyś robić.Źródło: Adobe