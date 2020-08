Android 11 bez możliwości wyboru aplikacji kamery. Co dalej z Gcam?

Google wymusza zmianę nawyków.

Mamy do przekazania bardzo złe wieści dla wszystkich osób, które lubiły korzystać z innych niż domyślna aplikacji aparatu w smartfonach z systemem operacyjnym Android. Okazuje się, że Google w systemie Android 11 planuje rewolucję mającą na celu "zwiększenie bezpieczeństwa" i zapobiegnięcie kradzieży danych lokalizacyjnych. W tym celu firma z Mountain View uniemożliwi w wielu przypadkach korzystanie z innej niż fabryczna apki aparatu.Zmiany związane są w dużej mierze z działającym w Androidzie systemem Intencji (Intents). Wyobraźcie sobie na przykład, że za pośrednictwem aplikacji OLX chcecie wykonać zdjęcie sprzedawanego przedmiotu. Przygotowujecie ofertę, ale nie macie fotografii w pamięci smartfonu - obok widnieje więc opcja zrobienia zdjęcia. Deweloper apki nie przygotował zintegrowanego z apką modułu do zdjęć, więc użytkownik musi wybrać któreś z zainstalowanych na jego smartfonie narzędzi - na przykład Aparat, Gcam i Camera FV-5. Tak właśnie działa system Intencji. W Androidzie 11 będzie inaczej.

android.media.action.VIDEO_CAPTURE

android.media.action.IMAGE_CAPTURE

android.media.action.IMAGE_CAPTURE_SECURE

To koniec Gcam i podobnych aplikacji?

Tak wygląda interfejs wyboru aplikacji kamery w systemie Android 10. Pojawia się, gdy w systemie zainstalowana jest więcej niż jedna apka kamery. | Źródło: Android PoliceW systemie Android 11 przestaną działać Intencje: VIDEO_CAPTURE, IMAGE_CAPTURE i IMAGE_CAPTURE_SECURE w odniesieniu do aplikacji instalowanych przez użytkownika. Android 11 zaoferuje wyłącznie preinstalowane rozwiązanie, które będzie odpowiadało na akcje:Może zdarzyć się oczywiście sytuacja, w której preinstalowana będzie więcej niż jedna aplikacja do zdjęć. Wtedy to użytkownik postanowiony zostanie przed wyborem - podobnie jak ma to miejsce teraz. Nie będzie mógł jednak wybrać dowolnego z zainstalowanych przez siebie programów.Przedstawiciele Google kontrowersyjne zmiany argumentują chęcią powstrzymania niektórych deweloperów od bezprawnego pobierania danych lokalizacyjnych użytkowników smartfonów z danych EXIF.Android 11 nie tylko zabierze wolność wyboru, ale także zabroni deweloperom omijanie nowego systemu przez dodawanie w ich narzędziach własnego interfejsu, który miałby pozwalać na wybór aplikacji kamery. Dzięki temu na znaczeniu mogą stracić aplikacje Gcam i podobne, które często używane są w obrębie Facebooka lub Instagrama do przechwytywania zdjęć.Sprawdziliśmy to kiedyś na przykładzie Redmi Note 7.Źródło: AndroidPolice