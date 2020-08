Wyszukiwarka Google będzie jeszcze lepiej spersonalizowana

Źródło: 9to5google

Część mobilnych użytkowników zaczęła bowiem zauważać, iż przy próbie znalezienia „pomysłów na coś” - zamiast białego pola u góry ekranu - pojawia się grafika prezentująca to, co chcieli wyszukać. Przykłady możecie zobaczyć na poniższych zrzutach wykonanych przez redakcję 9to5google. U siebie niestety nie zauważyłem nowości.W każdym razie – mamy do czynienia z dosyć nietypową sytuacją. Google – oprócz okolicznościowych Doodles – rzadko kiedy decyduje się przecież na umniejszenie swojego loga. Jeśli usprawnienie wejdzie w życie, to tak naprawdę na białe litery symbolizujące giganta nikt nie będzie zwracał uwagi.Mimo to jestem zdania, iż grafiki teł prezentują się naprawdę przyzwoicie i zachęcają do dalszego przeglądania sieci. Nie wiadomo do końca czy opracowany zostanie jakiś algorytm dopasowujący obrazki, czy tła dobierane będą wyłącznie do konkretnych haseł.