Na taką zmianę czekałem. Android 11 zrewolucjonizuje Android Auto

Obsługa stanie się wygodniejsza.





Android 11 wprowadzi bezprzewodowe Android Auto

Bezprzewodowe Android Auto to coś, na co czekałem naprawdę długo

Nie mam zbyt dobrego zdania o systemach nawigacji samochodowych oferowanych przez producentów aut. Te działają przeważnie dość kiepsko, ich dokładność pozostawia wiele do życzenia, a aktualizacje są szalenie drogie. Kiedyś alternatywą były dedykowane, akcesoryjne nawigacje samochodowe, które z czasem zostały niemal całkowicie wyparte przez mocowane na różnego rodzaju uchwytach smartfony z Mapami Google. Z czasem koncerny motoryzacyjne otwarły się na nowe rozwiązania. Apple Car Play i Android Auto pozwoliły smartfonom łączyć się z systemami multimedialnymi nowoczesnych samochodów i wyświetlać na ich ekranach wybrane aplikacje z telefonu - Mapy, Spotify, VLC i inne. Miło mi poinformować, że o ile do tej pory należy to robić w lwiej części przypadków w sposób przewodowy, to Android 11 ma to zmienić.Aby skorzystać z Android Auto w samochodzie, zasadniczo trzeba połączyć kabelkiem USB smartfon z odpowiednim portem USB w pojeździe. Mniej więcej dwa lata temu firma Google umożliwiła wybranym telefonom nawiązywanie łączności w sposób bezprzewodowy. Niestety, po dziś dzień dotyczy to jedynie smartfonów Google Pixel oraz wybranych urządzeń Samsung Galaxy S i Galaxy Note. Wraz z premierą Androida 11 sytuacja się zmieni.Google zaktualizowało swoją stronę wsparcia dla aplikacji Android Auto. W sekcji poświęconej możliwości nawiązania łączności bezprzewodowej z systemem pojawiła się istotna wzmianka. Widnieje tam informacja, iż każdy smartfon z Androidem 11 i Wi-Fi 5 GHz będzie mógł nawiązać łączność z Android Auto za pomocą sieci bezprzewodowej. To świetne wieści.Opis Android Auto na stronie pomocy technicznej Google. Przekazywane przez nas informacje są potwierdzone. | Źródło: mat. własneBezprzewodowy Android Auto zagości na smartfonach Huawei, Motorola, Nokia, LG i wielu innych. Miejmy nadzieję, że do momentu premiery Androida 11 Wi-Fi 5 GHz stanie się standardem na wszystkich smartfonach - nawet tych najtańszych. Oczywiście w ślad za Google muszą podążyć producenci aut, po stronie których leży implementacja opcji połączenia bezprzewodowego w oprogramowaniu ich aut. To załatwić można poprzez aktualizację softu, więc nie powinno być z tym najmniejszego kłopotu, prawda?Zdaje sobie sprawę z tego, że dla niektórych kierowców taka zmiana nie jest niczym rewolucyjnym. Wiele osób i tak w dalszym ciągu umieszczało będzie smartfon w uchwycie samochodowym i poprowadzenie kabelka do stosownego portu (który notabene jest też portem ładującym) nie będzie stanowiło najmniejszego problemu. Na zmianach zyskają jednak dwie grupy kierowców: osoby korzystające z pojazdów oferujących ładowanie indukcyjne oraz te, które z racji braku odpowiedniej "półeczki" w kabinie swój smartfon wolą trzymać w kieszeni. Tak, w moim samochodzie nie ma absolutnie żadnego schowka, w którym mógłbym umieścić swojego Huawei P30 Pro, a nie chcę ograniczać sobie widoczności osadzając go w uchwycie. Nie mogę się doczekać premiery Androida 11 na moim urządzeniu.Aplikacja Android Auto nie jest oficjalnie dostępna w Sklepie Play w Polsce, ale zintegrowano ją z systemem Android 10. Posiadacze urządzeń ze starszą wersją systemu mogą pobrać stosowny plik .APK z jednej z popularnych witryn pokroju apkmirror.Źródło: Google