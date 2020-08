Notepad++ zbanowany w Chinach. Wiemy dlaczego

Cenzura wciąż żywa.





Chiny nie wahają się i walczą z każdym, kto tylko ośmieli się wytykać im niewłaściwą politykę wobec Ujgurów, innych zamieszkujących kraj mniejszości lub autonomii Hongkongu. Tym razem pod ostrzałem znalazł się twórca popularnej aplikacji Notepad++, czyli najlepszej darmowej alternatywy dla windowsowego Notatnika i ciekawej propozycji dla programistów. Notepad++ został zbanowany w Chinach.Każdej osobie, która spróbuje pobrać z terytorium Chin aplikację Notepad++, wyświetlany jest komunikat o treści "nielegalna informacja". Jak zdradza odpowiedzialny za rozwój programu deweloper, powodem nałożenia blokady jest poparcie, jakie zamieszkującym chińskie tereny Ujgurom udzielił przy okazji jednej z aktualizacji.Przypominam, że debiutująca z końcem października ubiegłego roku wersja Notepada++ nosiła nazwę kodową Free Uyghur . Było to nawiązanie do prześladowanej grupy etnicznej pochodzenia tureckiego, zamieszkującej w sporej części sporny chiński region Sinciang. W 2019 roku gest solidarności rozpętał burzę wyłącznie wśród internautów - tych sympatyzujących z Ujgurami oraz wspierających działania chińskiego rządu.Twórca Notepada++ powiedział w ubiegłym roku, że nie ustąpi pod naporem krytyki i nie zmieni nazwy kodowej wydania. Powiedział wtedy, żePrzypominam, że Internet w Chinach jest cenzurowany w ramach akcji Złota Tarcza, zapoczątkowanej jeszcze w 1998 roku. To właśnie wtedy utworzono coś, co nazywa się w pozostałych krajach świata "Wielką zaporą ogniową Chin". Mieszkańcy tego kraju nie mają dostęp m.in. do usług Google oraz Twittera. Blokowane są głównie treści polityczne.Program Notepad++ pobierzecie bezpłatnie z poziomu naszej bazy danych. Gorąco polecam to zrobić. Jest to rozwiązanie o wiele lepszy niż Notepad.Źródło: Techcrunch