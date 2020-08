Zobacz nowe Mapy Google. Jest przejrzyściej!

Świetna nowość.





Mapy Google będą... bardziej kolorowe

Jeśli korzystacie z Map Google, to z pewnością doświadczyliście sytuacji, kiedy to widok w usłudze niekoniecznie oddawał rzeczywisty wygląd ukształtowania terenu. Niedługo ma się to zmienić, gdyż gigant z Moutain View opracował specjalny algorytm mapowania za pomocą kolorów. Funkcja prezentuje się naprawdę świetnie.Okej, ale czym tak naprawdę będzie się ona objawiać? W skrócie… wszystko stanie się nieco bardziej przejrzyste i kolorowe. Jest to możliwe dzięki wykonanym niedawno zdjęciom satelitarnym i ich stosowanym przeskanowaniu. W ten sposób Google może teraz jeszcze lepiej zidentyfikować położenie lasów, pustyń, rzek i gór pokrytych śniegiem.Najlepiej zobrazuje to chyba stary i nowy widok Islandii – jednego z najbardziej zróżnicowanych miejsc na Ziemi. Teraz na Mapach Google wygląda ona jak zupełnie nieciekawy teren. Niedługo jednak zamieni się w kolorowy teren. Zobaczcie sami.Oczywiście w innych miejscach efekt nie będzie aż tak widoczny. Mimo to różnicę powinni zauważyć nawet niedzielni użytkownicy usługi. Google zapowiada, że. To jednak nie wszystko.Koncern pracuje również nad usprawnieniem map miast. W tym przypadku. Do tego dojdą informacje o chodnikach, przejściach dla pieszych i wysepkach przy drogach. Na pierwszy ogień ma pójść Londyn, Nowy Jork oraz San Francisco. W bliżej nieokreślonym czasie nowość zostanie upowszechniona na całym globie. Powyżej możecie zobaczyć porównanie starej i nowej wersji.Trzeba przyznać, że tego typu funkcje mogą okazać się niezwykle przydatne podczas podróży. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i na nie poczekać.Źródło i foto: Google