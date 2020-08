Szykujcie znicze. Internet Explorer z końcem wsparcia już w 2021 roku

Nareszcie.





Internet Explorer - definitywny koniec?

Źródło: Microsoft

Skąd pobrać?

Internet Explorer to niewątpliwie symbol pewnej ery internetu. Przeglądarka na przestrzeni lat stała się zarówno obiektem żartów, jak i kultowym memem. Nie ma chyba osoby, która nie znałaby tej usługi Microsoftu. Szkoda jednak, że zazwyczaj nie kojarzy się ona zbyt dobrze. Gigant z Redmond próbuje teraz naprawić grzechy przeszłości rozwijając Edge. Udaje mu się to zaskakująco pomyślnie.Pewnie niektórych to zdziwi, ale Internet Explorer… cały czas jest wspierany. Rzecz jasna „jedenastka” nie otrzymuje już żadnych większych aktualizacji zawartości. Mowa o drobnych poprawkach bezpieczeństwa, które są wręcz niezbędne dla zatrzymywania potencjalnych cyber-ataków.Z kultowej przeglądarki korzysta nadal sporo użytkowników korporacyjnych. Wciąż znajduje się ona w pakiecie biurowym Microsoft 365, więc koncern – choćby bardzo chciał – nie może o niej zapomnieć. Na szczęście już za pewien czas Internet Explorer włoży ostatnią nogę do grobu.Wtedy też program wejdzie w ostateczną fazę, co teoretycznie zmusi przedsiębiorstwa do przejścia na Microsoft Edge. Warto przy tym przypomnieć, że pierwsze kroki mające na celu „uśmiercenie” Internet Explorera zostały podjęte już w 2015 roku. Wtedy zaprezentowana została bowiem nowa usługa.Czarno na białym widać więc, iż zakończenie wsparcia dla - nawet przestarzałego - oprogramowania nie jest takie proste i szybkie. Jeśli już o tym mowa, to Microsoft informuje także o zaprzestaniu obsługi Edge 9 od marca 2021 roku. Niedługo więc aktualizowana będzie jedynie przeglądarka oparta na Chromium.Jeszcze jeden szczegół –. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by z przeglądarki cały czas korzystać. Mimo wszystko – raczej nie warto.Nie będziemy Was zachęcać do korzystania z przestarzałego oprogramowania. Warto jednak sprawdzić przeglądarkę Microsoft Edge. Pobierzecie ją z naszej bazy plików: